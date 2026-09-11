Dok su se borili sa stihijom, Toni im je stigao s hranom i pićem!

Kasno sinoć buknuo je veliki požar na području Ložišća na Braču, vatra se širila nepristupačnim terenom, a snažan vjetar mijenjao joj je smjer i tijekom noći približio je kućama u Ložišćima i Bobovišćima. Dok se na požarištu vodila velika borba, jedan stanovnik Brača odlučio je vatrogascima pomoći na sasvim jednostavan način, javlja Dalmacija danas.hr. Toni Ostoja, koji živi u Nerežišćima, uzeo je hranu i piće i odnio ih vatrogascima.

- Ovih dana, kad je najteže i kad naši vatrogasci daju sve od sebe da obrane naše krajeve, odlučio sam doći do njih i donijeti im malo hrane i pića - ispričao je Toni. Dodaje da je ponio ono što je mogao pronaći i pripremiti.

- Nešto za pojesti i popiti, čisto da im olakšam barem jedan dio dana dok su na terenu - rekao je. Toni ističe i kako ga je vodila samo zahvalnost.

- Nisam to napravio zbog ničega drugoga, nego iz zahvalnosti i poštovanja prema tim ljudima - rekao je. Posebno ga, kaže, pogađa činjenica da iza svake vatrogasne uniforme postoji nečiji privatni život koji u trenutku poziva ostaje po strani - rekao je Toni.

Posebno ga, kaže, pogađa činjenica da iza svake vatrogasne uniforme postoji nečiji privatni život koji u trenutku poziva ostaje po strani.

- Oni ostavljaju svoje obitelji, svoj posao i svoj odmor i idu tamo gdje je najteže, da bi zaštitili naše ljude, kuće i našu zemlju - rekao je. Zaključio je i kako je mislio da je najmanje što može napraviti doći i reći jedno veliko hvala.