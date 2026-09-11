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KANADERI U AKCIJI

Požar na Braču i dalje bukti: 'Nastavlja se sa sanacijom...'

Piše Luka Safundžić,
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Požar na Braču i dalje bukti: 'Nastavlja se sa sanacijom...'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Planiran je i angažman vatrogasaca IVP-a Split, rekli su iz Hrvatske vatrogasne zajednice...

Kako je izvijestila Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) požarište na otoku Braču u blizini mjesta Ložišća je i dalje aktivno. 

-  Požar aktivno gase snage OP Brač i ispomoć iz VZŽ Splitsko-dalmatinske. Planiran je i angažman vatrogasaca IVP-a Split - rekli su iz HVZ-a. 

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Kanader gasi požar na Braču VIDEO
Kanader gasi požar na Braču | Video: Čitatelj 24sata

Dodaju kako iz zraka pomoć pružaju dva AT-802 te pet CL-415. 

- Vatrogasci iz DVD-a Kuna i Trpanj s jednim vatrogasnim brodom angažirani su na gašenju požara kod Trpnja na Pelješcu - rekli su iz HVZ-a. 

Dodaju da je pomoć iz zraka pružao jedan protupožarni zrakoplov CL-415.

- Situacija na požarištu je povoljna, a vatrogasci nastavljaju sa sanacijom - zaključili su iz HVZ-a.  

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