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NA GRANICI HRVATSKE PLUS+

Dok Dunav pada, rastu kvazi države Liberland, Gapla, Verdis: 'Mi bismo došli tu, ali ne daju'

Piše Danijela Mikola,

Tamo gdje se Hrvatska i Srbija spore za teritorij nikli su Liberland, Gapla, Verdis... Zbog suše sad imaju i više kopna. ‘Došli bi, ali nas policija tjera,’ kaže ‘predsjednik’. Evo što planiraju...

Na komadu zemlje uz Dunav, između Hrvatske i Srbije, već se godinama odvija jedna od najneobičnijih političkih priča u Europi. Jedni su proglasili Liberland, drugi Verdis, treći Enclavu, četvrti Ongal polaže pravo na nekoliko manjih teritorijalnih džepova, a napravili su i Gaplu.

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Komentari 15
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