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VALOVI I DO TRI METRA

Ovdje su mladi Portugalci sjeli u dječji čamac, olujna bura ih je otpuhala gotovo 10 kilometara!

Piše Ivan Štengl,
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Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci izvijestila je jutros da je noćas pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja četvero mlađih državljana Portugala

I dalje traje velika potraga za nestalim Portugalcima koji su noćas isplovili u čamcu na napuhavanje i nestale tijekom nevremena u Velebitskom kanalu. 

Dojava o četiri nestale osobe zaprimljena je noćas u 4,41 sati od poznanice nestalih. Do sada su spasilačke službe pronašle dvoje ljudi, dok se za preostalima i dalje traga.

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Prva akcija je započela uz obalu, ali nije polučila rezultat.

Foto: 24sata

- Traganje smo preselili na istočni dio otoka Krka. U 8.10 smo u uvali Smokova pronašli brodicu, ali bila je bez posade. U 10.40 podigli smo Pilatus i u 11.05 je uočio osobu u moru nakon čega smo sa plovilom pronašli žensku osobu i preuzeli je. Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja jer oko podne bura malo oslabi. I dalje smo na terenu s dva plovila - rekao je lučki kapetan Nenad Bugarin.

U veliku potragu za nestalim državljanima Portugala u Velebitskom kanalu uključila se i Obalna straža Republike Hrvatske. Na zahtjev MRCC-a Rijeka angažiran je zrakoplov Pilatus PC-9, koji iz zraka pretražuje šire područje na kojem je nestao četveročlani tim.

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Zbog iznimno loših uvjeta dio spasilačkih jedinica morao se povući u zavjetrinu. Na pojedinim područjima puše orkanska bura s udarima od oko 60 čvorova, odnosno više od 110 kilometara na sat, dok valovi prelaze i tri metra.

Novosti o nestalim Portugalcima u Velebitskom kanalu čitajte ovdje

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