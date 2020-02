Doktor Hrgović: Korupcija se širi poput kancerogenih stanica

U petak je u bjelovarskom Hotelu Central, prof. dr. med. Zlatko Hrgović, predstavio svoju knjigu "Moj život između Hrvatske i Njemačke – usponi i padovi" već je na prvi pogled neobična, jer u njoj autor nije napisao niti jedne riječi, nego je "samo objavio brojne i opsežne preslike iz tiskanih medija – iz Hrvatske, Njemačke, BiH i Srbije", stoji između ostalog u predgovoru koji je napisao povjesničar, prof. dr.sc. Josip Jurković.

- Knjiga je inspirirana autorima apsurda koji su mi nanijeli golemu štetu. Ne samo u materijalnom, nego u moralnom, proglasivši me u najmanju ruku šarlatanom. Samo iz razloga što sam kao ugledan sveučilišni profesor iz Njemačke 1999. godine došao u Osijek, za voditelja Odjela za ženske bolesti i porodiljstvo Kliničke bolnice Osijek, gdje sam u novoosnovanom Medicinskom fakultetu postao i profesor. Ubrzo sam jasno uočio da je jedan od velikih problema ne samo u zdravstvu već i u drugim disciplinama – korupcija. Korupcija koja se širi poput kancerogenih stanica i izjeda hrvatsko društvo. Bio sam naivan i pomislio da se ja tom zlu mogu uspješno suprotstaviti. Tad je krenula lavina koja je uništila moj golem trud, znanje i ugled koji su mi osigurali uspješnu karijeru u Frankfurtu, Heidelbergu i Hannoveru. Gotovo preko noći se sve to srušilo poput kule od karata – pojašnjava nam smirenim glasom ugledni profesor.

Ubrzo mu je postalo jasno da je dirnuo u osinje gnijezdo iz kojeg su se razletjeli opaki žalci koji su mu trebali sve pa i njega pretvoriti u prah i pepeo. Branio je prodavanje kreveta, uzimanje mita, prodavanje operacija i abortusa na crno. To je bio Hrgovićev krimen.

Krenulo je iz Osijeka, i domino efektom rušilačka snaga klevete je prešla granice Hrvatske i preplavila i Njemačku gdje su ljudi s nevjericom čitali o medijskim napisima, ali onima iz medicinskih krugova kako bi se uništio Hrgović. Nakon prvih valova, krenuo je tsunami javnim priopćenjem Upravnog odbora Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju. Tom rušilačkom zanosu, golem doprinos dao je i Upravni odbor Hrvatskog društva za humanu reprodukciju.

- Tad sam se odlučio za pravnu bitku. Ne za bitku, nego za rat, jer je pravda bila na mojoj strani. Pozivao sam na odgovornost tadašnju ministricu dr. Anu Stavljević Rukavina i njezinog nasljednika u ministarskoj fotelji, Andru Vlahušića. Iz ministarstva su o mojoj navodnoj nestručnosti i lažnoj diplomi, a doktorirao sam kod kolegice Stavljević Rukavina, obavijestili i njemačka tijela. Nakon 16 godina sam pravomoćnim sudskim odlukama poništio nepravdu koja mi je nanesena za dvogodišnjeg boravka u Hrvatskoj – govori nam svoj hod po trenju Hrgović koji se vratio u Njemačku 2002. godine, da bi ponovo "uskrsnuo" u znanstvenom svijetu.

Uz rad u svojoj klinici radio je do umirovljenja i na uglednoj sveučilišnoj klinici "Johan Wolfgang Goethe" u Frankfurtu na Maini. U znaku one poslovice koja kruži Hrvatskom, Hrgović je dobio parnicu, ali je izgubio novac. Doduše, još uvijek vodi spor protiv Andre Vlahušića. Taj profesionalni dvogodišnji "izlet" u domovinu stajao ga je stotine i stotine tisuća eura. Potpunu satisfakciju je doživio od Bibliografskog društva engleskog sveučilišta u Cambridgeu, koje ga je 2009. godine svrstalo među sto najuspješnijih liječnika na svijetu. O kakvom se liječniku radi, govori i podatak da je godišnje u Njemačkoj (otišao 1970. godine) obavio oko 7000 pregleda, 700 velikih operacija te oko 200 poroda. Uz to je bio i predavač na Medicinskom fakultetu u Frankfurtu.

Kad je počeo Domovinski rat, dr. Hrgović je osigurao donacija u visini od 10 milijuna njemačkih maraka. Ovaj 70-godišnjak vitalnog izgleda nam je rekao da se nastavlja baviti znanstvenim radom, a kad supruga Cecilija, koja je opera Hrvatskog narodnog kazališta, za dvije godine ode u mirovinu, češće će se viđati s dvojicom sinova koji su ostali u Njemačkoj i po uzoru na roditelje na putu su stvaranja uspješnih karijera.