'On je čudotvorac, zbog njega sam tu': Hrvoje Gašparović je s timom obavio 4000 operacija

Prof. dr. Hrvoje Gašparović, kardiokirurg s KBC-a Zagreb operirao je srca Kići Slabincu, Miroslavu Škori, Stanku Šariću i Danijelu Baniću. Dobio je nadimak 'doktor za tamburaška srca'

<p><strong>Kićo Slabinac</strong>, <strong>Miroslav Škoro</strong>, <strong>Stanko Šarić</strong> (Najbolji hrvatski tamburaši) i <strong>Danijel Banić</strong> (Baruni) - jasna poveznica između njih je tamburaška glazba, no postoji još nešto.</p><p>Ili bolje rečeno, netko. Prof. dr. <strong>Hrvoje Gašparović</strong>, kardiokirurg s KBC-a Zagreb, koji je svoj četvorici operirao srce sa svojim timom i spasio im život.</p><p>No ovaj liječnik nikako ne želi zasluge za spašavanje života četvorice glazbenika pripisati sebi nego inzistira da se naglasi kako je za sve zaslužan isključivo timski rad. Ipak, i kao dio tima, on je spontano postao svojevrsni "doktor za tamburaška srca", kojeg su, prema svemu sudeći, ova četvorica glazbenika ciljano odabrala u najkritičnijim trenucima. Tomu se ne treba čuditi budući da je riječ o jednom od ponajboljih naših kardiokirurga, koji se educirao u Americi i radio na Harvardu.</p><p>Prije dvije godine taj je stručnjak, nakon duge operacije i ugradnje četiri srčane premosnice, spasio život Miroslavu Škori (58), tada glazbeniku, a danas i potpredsjedniku Sabora. Škoro je zahvalan liječnicima, koje, kaže, neće zaboraviti dok mu god srce kuca u grudima.</p><p>Hrvatska ima vrhunske kardiokirurge, jedan od njih je i dr. Gašparović, ali ne dao Bog da vam on treba jer oporavak nakon takve operacije vrlo je težak i zahtjevan. Bolje je, kako kaže naš narod, spriječiti nego liječiti, poručio je Škoro.</p><p>Pozvao je građane, posebno one koji imaju genetsku predispoziciju razviti ovu vrlo ozbiljnu bolest, da se maksimalno kontroliraju, osobito ako imaju visok tlak, koji se s razlogom zove tihi ubojica. Važno je, nastavlja, odlaziti redovito na liječničke preglede.</p><h2>Ključ je u nepušenju</h2><p>- Puno je faktora rizika. Jedan od njih je definitivno stil života i stres, vrlo važnu ulogu igra i prehrana, a tu je i genetska predispozicija. Roditelji su mi imali određenih kardiovaskularnih problema. Sve to skupa je koloplet koji dovodi to začepljenja krvnih žila. Iako sam išao na preglede, to nije bilo dovoljno često. Iz ove sadašnje pozicije išao bih puno češće - kazao je Škoro. A važnost prevencije naglašava i prof. dr. Gašparović, ističući da su uzrok gotovo polovine ukupnog broja smrti u Hrvatskoj upravo kardiovaskularne bolesti. “Ne odgađajte preglede”, osnovna je poruka koju šalje kardiokirurg, uz onu da se na zdravstveno stanje može utjecati – nepušenjem, optimalnom prehranom i tjelesnom aktivnošću.</p><p>Za Miroslava Škoru liječnik kaže da je iznimno discipliniran pacijent, zahvalan na životnoj šansi koju je dobio, pa nakon zahvata uredno živi i pazi na svoje zdravlje. Još jedan mit koji prof. dr. Gašparović silno želi opovrgnuti je onaj da od kardiovaskularnih bolesti obolijevaju samo stariji.</p><p>To je apsolutno netočno, što uostalom, dokazuje i priča o četvorici naših tamburaša, od kojih su se trojica s problemima suočili kao mlađi ili u srednjoj životnoj dobi. Danijel Banić (46), pjevač Baruna, došao je k prof. dr. Gašparoviću u kritičnom stanju, i sam iznenađen ozbiljnošću svoje bolesti. Danas je neopisivo zahvalan timu s KBC-a Zagreb.</p><p>- Profesor Gašparović je čudotvorac a ne doktor. Vrh vrhova. Lani me je operirao i znao sam da sam u sigurnim rukama – rekao nam je Danijel Banić dodajući da liječniku duguje veliku zahvalnost jer je danas tu gdje jest upravo zahvaljujući njemu.<br/> Što se tiče ovoga glazbenika, kardiokirurg ističe da je ključan bio trenutak u kojem je potražio pomoć.</p><p>- Srećom, došao je na vrijeme. I njemu smo ugrađivali premosnice, a postoperativni tijek, u kojem se vratio svom poslu, govori o uspješnosti liječenja, ali i odličnoj disciplini njega kao pacijenta – opisuje prof. dr. Gašparović kako je liječio Danijela Banića.</p><h2>Komplicirano stanje za Šarića</h2><p>Prije mnogo godina zbog kardiovaskularnih problema našem kardiokirurgu se javio i Stanko Šarić (60), pjevač Najboljih hrvatskih tamburaša, poznatih prije kao Zlatni dukati.</p><p>Kod Šarića, je, naime, stanje bilo malo drukčije nego kod ostale trojice glazbenika i zahtijevalo je kompliciraniji kirurški zahvat. Jer Šarić je imao kardiovaskularnu bolest kombiniranu s određenom prirodnom patologijom. Dakle, bolest na koju je dijelom mogao utjecati, a dijelom nije. No prof. dr. Gašparović kaže da je svoje stanje vrlo ozbiljno shvatio, kao i pravila oporavka.</p><p>- Prof. dr. Gašparović prošao je dril u Americi, obrazovan je na svjetskoj razini. Predan je poslu, i čudim se kako izdržava pritisak pacijenata. On je izuzetno profesionalan, a pacijentima ulijeva sigurnost i mir – kaže Stanko Šarić o svojem iskustvu s operacijom srca.</p><p>Što se tiče Kiće Slabinca (76), o njemu smo nedavno pisali nakon što mu je prof. dr. Gašparović ugradio tri premosnice. No unatoč uspješnom zahvatu Kićin oporavak se zakomplicirao budući da mu zbog prekomjerne težine rana na prsnom košu nije zarastala kako treba. Zbog svega je Kićo završio na respiratoru.</p><p>Rana je u međuvremenu zarasla, a Kićo je trenutačno u postupku odvajanja od respiratora i čeka ga još dug put oporavka. Ova četvorica estradnjaka samo su dio zvučnih imena koja je u svojoj 24 godine dugoj karijeri operirao prof. dr. Gašparović. Bilo je tu sportaša, političara, ljudi najrazličitijih profila. No liječnik ne radi razliku.</p><h2>Ništa bez timskog rada</h2><p>- Kad uđem u salu i otvorim prsni koš, jednak pristup imam prema kućanici i predsjedniku države. U svima nama srce je isto, neovisno o statusu, boji kože ili vjeri – kaže ovaj vrsni stručnjak, koji je do sada sudjelovao na više od 4000 operacija.</p><p>U salu je ušao još kao student volonter i od tada je, kaže, prošao put od “šegrta” do statusa koji ima danas. Prof. dr. Gašparović je i voditelj kardiokirurškog transplantacijskog tima KBC-a Zagreb, a educiran je i za najkompleksnije zahvate. Stres je, jasno, tu neminovan, pritisak je velik. No ovaj liječnik ima svoje ispušne ventile.</p><p>- Obitelj mi je na prvome mjestu, a najviše me opušta boravak u prirodi. Redovito odlazim na Sljeme, u planine, ili igram golf. Ujedno volim igrati šah – kaže prof. dr. Gašparović, koji osobno ne sluša tamburašku glazbu, ali mu je vrlo bliska jer je njegov otac, također liječnik, veliki zaljubljenik u nju.</p>