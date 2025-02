Doktor za 24sata: Pružili smo mladom pacijentu šansu, nikad nismo radili takvu operaciju

Na Zavodu za ortopediju i traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Split po prvi put je obavljen zahvat odstranjenja izrazito malignog tumora osteosarkoma tibije. Riječ je, kako javljaju iz bolnice, o jednom od najmalignijih tumora ljudskog tijela uopće, a kako se ovakvi zahvati gotovo i ne obavljaju u zdravstvenim ustanovama u RH, pacijente se za obavljanje zahvata upućivalo u inozemstvo.

- No to više nije potrebno jer je zahvat uspješno obavljen u splitskoj bolnici, i to baš mladom Splićaninu, koji se dobro oporavlja. Tijekom zahvata u potpunosti mu je odstranjen koljenski zglob te gornjih 17 cm goljenične kosti koji su zamijenjeni posebnom tumorskom protezom i nadomjestkom - implantatom za odstranjenu kost. Potom je nastali defekt primarno zatvoren i pokriven kožno-mišićnim režnjem - kažu nam iz KBC-a Split.

Stigla pomoć iz Austrije

Zahvat je obavio tim Zavoda za ortopediju i traumatologiju, uz vodstvo posebnog gosta dr. Marka Bergovca, predstojnika Klinike za ortopediju i traumatologiju Klinike Diakonissen iz Schladminga i vodećeg stručnjaka u području rekonstruktivne i tumorske ortopedske kirurgije. Djelatnici Zavoda za ortopediju i traumatologiju poručuju kako su izrazito zadovoljni što su im pacijent i njegova obitelj poklonili povjerenje kako bi se ovaj složen i zahtjevan zahvat obavio upravo u KBC Split umjesto odlaska u neku od inozemnih klinika.

- Riječ je o vrlo rijetkoj operaciji koja se izvodi samo povremeno u Zagrebu, ali jako rijetko i kolega Bergovec je došao iz Schladminga jedan ili 2 puta u Lovran izvesti takvu operaciju. Mi je u Splitu nikad nismo ranije izveli i pacijenti su obično išli u inozemstvo na takve operacije - rekao je za 24sata doc.dr.sc. prim. Bruno Lukšić, pročelnik Zavoda za ortopediju i traumatologiju KBC-a Split.

Otkrio nam je kako s doktorom Bergovcem, već neko vrijeme surađuju.

Operacija trajala gotovo 5 sati

- Dr. Bergovac je Hrvat, no živi u Austriji gdje je pročelnik Klinike za za ortopediju i traumatologiju Klinike Diakonissen u Schladmingu. Vrlo je cijenjen stručnjak i kako imamo ostvarenu suradnju s njim pristao je i rado se odazvao našem pozivu da s nama napravi ovu operaciju koju smo sad prvi put izveli. I u budućnosti planirmao raditi takve operacije - kazao nam je dr. Lukšić.

Navodi kako je još neko vrijeme neće potpuno sami moći izvoditi s obzirom na to da su je tek jednom napravili.

- Krivulja učenja u medicini drugačija je od drugih struka, ovdje se ne radi o rutinskoj operaciji već vrlo složenoj operaciji jer takvih pacijenata poput ovog nema puno. Na sreću takvi teški zahvati nisu toliki česti. Vjerujem da će se kolega Bergovac ako se ukaže u skorije vrijeme potreba za takvom operacijom, rado opet odazvati. On je izuzetno susretljiv i voljan doći pomoći nam raditi takvu operaciju. On je čovjek koji voli educirati i raditi te je, kako sam rekao, jedan od vrhunskih stručnjaka u svijetu u ovom području - istaknuo je dr. Lukšić.

Operacija je dodaje, od trena kad im je pacijent došao na operacijski stol, te su krenule anesteziološke pripreme, ukupno trajala između četiri i pol i pet sati.

- Riječ je o mladom pacijentu koji se osjeća jako dobro i u tijeku je fizikalna terapija. Oporavlja se izuzetno dobro, no mladog pacijenta čeka još dodatno onkološko liječenje. Nama je drago što smo tako mladom pacijentu pružili šansu i pomogli mu i jako nam važno što su i pacijent i njegova obitelj upravo nama odlučili pokloniti povjerenje da se takva operacija izvede u Splitu. To svima nama predstavlja čast i zadovoljstvo te pruža motiv da s ovakvim zahvatima u napretku ortopedije nastavimo i dalje - poručio je u razgovoru za 24sata dr. Lukšić.