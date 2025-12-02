Obavijesti

Doktor za san: 'Na Harvard sam došao kao turist. Sad istražujem kako spavanje utječe na rak'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 6 min
Foto: 123rf/Udruga Med

Dr. Alen Juginović, hrvatski liječnik, na Harvard je došao kao turist, a izašao kao zaposlenik. Stigao je u Ameriku tik pred pandemiju COVID-a

Kad se dr. Alen Juginović iz Splita 2019. ukrcao na avion za Houston, nije ni slutio da će u samo nekoliko tjedana njegov život krenuti potpuno neočekivanim smjerom. Danas, u dobi od 32 godine, radi na Medicinskom fakultetu Harvarda na Zavodu za neurobiologiju spavanja, istražuje kako loše spavanje mijenja mozak, utječe na razvoj raka i apsorpciju nutrijenata te istovremeno kroz hrvatsku Udrugu Med&X vodi program koji povezuje hrvatske studente s najboljim svjetskim institucijama.

