Zamjenik ravnatelja OB Zadar Edi Karuc komentirao je stanje s cijepljenjem u Hrvatskoj, ali i u svojoj županiji.

- Do današnjeg dana 71 posto liječnika Opće bolnice Zadar se cijepio. Tom broju dodajmo još 18 liječnika koji su preboljeli koronu, a koji se ne mogu cijepiti do šest mjeseci dok se ne steknu uvjeti da se mogu cijepiti. Tome treba dodati još 38 naših liječnika specijalizanata koji su na klinikama na usavršavanju i podatak o njihovom cijepljenju mi ne znamo. Vjerujem da je 50 i više posto njih cijepljeno. Kad to sve zbrojite, ispada - preko 85 posto liječnika Opće bolnice Zadar je cijepljeno. Uzmite u obzir da imamo i desetak doktorica koje su na porodiljnom, uzmite da imamo i nažalost liječnika koji su teško bolesni i koji se ne mogu cijepiti, tako da kad to sve zbrojite dobijete jedan veliki podatak i ne možemo tvrditi da se ne žele cijepiti. Dapače, mislim da je taj podatak dobar - rekao je Karuc za RTL Direkt.

'Iz ovoga se možemo izvući samo uz cjepivo'

- Slično je i kod medicinskih sestara gdje kad sve to zbrojimo dođemo na negdje do 80 posto. Ja ipak tvrdim uvijek i danas da je to malo, da treba biti sto posto iako je sto posto, naravno, nemoguće postići, ali moramo shvatiti da je cijepljenje jedini način da se iz ovoga izvučemo i zato ja uvijek tvrdim da je ovo premalo, moramo još brojke podići - dodao je Karuc.

Karuc se slaže s tvrdnjom da svaki zdravstveni djelatnik koji se ne želi cijepiti ugrožava javno zdravlje te tako ulijeva nepovjerenje u cjepivo:

- Ja bih da sam na mjestu ministra Beroša poduzeo teže korake. Ne bih dozvolio da se to baš tako događa. Mi, kao zdravstveni radnici, moramo misliti da mi ne mislimo samo na sebe, da mi virus možemo unijeti među naše bolesnike koji su posebno osjetljivi na djelovanje virusa i tako širimo virus. Ja se slažem apsolutno sa svim tim mjerama i mislim da ih treba pooštriti, ne samo u zdravstvu nego u svim javnim službama - poručio je Karuc.

'Uveo bih obavezno cijepljenje kao u Italiji'

Kaže kako bi uveo obvezno cijepljenje za zdravstvene radnike kao u Italiji, ili bi uveo testiranje svaka dva dana, "pa bi im dosadilo."

- Mi moramo shvatiti da je cijepljenje jedini način da se iz ovoga izvučemo. Bez toga se ne možemo izvući. Narod to mora shvatiti. Mislim da je dosta više tih naših nadmudrivanja, premudrivanja, prebacivanja. Mislim da doista moramo shvatiti da je to jedini način da ovo prekinemo. Ako nam dođe četvrti val, opet će nas pokostiti kao i ovaj treći, i drugi, i prvi - upozorava Karuc.

Kaže da argumenti protiv cijepljenja za njega nisu neki argumenti.

- Da sam ja predsjednik Komore, da sam ja ministar Beroš, ja bih to malo drugačije uredio. Ako smo mi liječnici, ako poštujemo pravila zapadne medicine, utvrđeno je da je proces cijepljenja već sigurna dokazana metoda i ako se mi toga ne držimo, ako ne poštujemo ta pravila, ne trebamo imati licencu, ne trebamo se baviti medicinom. Izvolite, gospodo, odite vani i radite što god hoćete, ali ne možete se baviti medicinom u zdravstvenom sustavu RH. I liječnicima i sestrama - poručio je Karuc.

Karuc tvrdi da se već godinu i pol dana bore s koronavirusom te se kao anesteziolog bori s najtežim bolesnicima.

- Doista nas, i mene osobno, strašno nervira kad se ljudi ponašaju tako neodgovorno, a doista smo neodgovorni, bahati i sebični - rekao je Karuc.

Na kraju zaključuje da mu nije jasno kako se ljudi ne žele cijepiti, a žive od turizma.