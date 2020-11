Doktorica koja se svađala na parkingu razočarana u upravu bolnice: 'Nisu stali iza mene'

Osobno volim svoj posao, svoje ljude i neshvatljivo mi je da netko ne može stati iza svojih ljudi, kazala je dr. Šepić nakon što se s mladićem posvađala oko parking mjesta u blizini bolnice, a uprava se ogradila od nje...

<p>Iz KBC-a Rijeka ubrzo su se, nakon što se društvenim mrežama i portalima proširila<a href="https://www.24sata.hr/news/doktorica-iz-kbc-rijeka-covjeku-zagradila-auto-pa-mu-prijetila-kad-ti-bude-slabo-srest-cemo-se-727208" target="_blank"> snimka svađe oko parkirališnih mjesta </a>u neposrednoj blizini bolničkog kruga Kliničkog bolničkog centra Rijeka, ogradili od glavne akterice snimke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doktorica se ne želi ispričati</strong></p><p>Istuču da funkciju zamjenice ravnatelja KBC-a Rijeka obnaša doc. prim. dr. Vladimira Vuletić, a liječnica sa snimke nije na navedenoj dužnosti niti je članica uprave KBC-a Rijeka. Odnosno, radi se o liječnici i pročelnici bolničkog Zavoda za audiologiju i fonijatriju dr. Tatjani Šepić.</p><p>- Slušaj dušo, kad ti bude slabo, srest ćemo se! Pa ćeš onda biti manji od makovog zrna! Dal' me kužiš? Ne budi tako jadan, nego budi muškarac! I shvati kriznu situaciju u KBC-u! Ljudi umiru jer si ti bezobrazan - poručila je uznemirena doktorica mladiću koji je snimao. Kasnije je napomenula da je doktorica u KBC-u, da je zamjenica ravnatelja, radi u Covid centru... </p><p>- Nisam znala da on snima i bila sam u svom elementu, ne iz zla, nego zato što je to jedan balavac bezobrazni - rekla je <strong>Tatjana Šepić</strong> za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/lijecnica-iz-rijeke-divljala-na-parkingu-slusaj-me-duso-ne-budi-hirovit-vidi-ove-bolnice-kad-ti-bude-slabo-srest-cemo-se---627586.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV. </a></p><h3><strong>Razočarana u upravu KBC-a</strong></h3><p>– S obzirom na to da je u riječkom KBC-u parking neuređen i nije namijenjen nama djelatnicima, nego svima koji dolaze u bolnicu, pored zgrade Zanatopreme dio je parkinga koji možemo koristiti. Kako je meni dopušteno parkiranje iz pravca KBC-a Rijeka, često se upravo tamo parkiram, a ako pritom nekoga zatvorim, ostavim svoj broj mobitela. Tog dana ispred Zavoda za audiologiju i fonijatriju bila je velika cisterna tako da se nisam mogla parkirati kraj Zavoda te sam svoj automobil parkirala kod Zanatopreme i ostavila svoj broj mobitela. Ubrzo me je nazvao mladi dečko kazavši mi da maknem auto i da nazovem vlasnike automobila koji su parkirali iza mene, a to su bili jedan fizioterapeut i medicinska sestra koji oboje rade u COVID-centru - ispričala je za <a href="https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/lijecnici-koja-je-vikala-na-parkingu-nije-jasno-kako-to-da-uprava-kbc-a-nije-stala-iza-nje-normalno-da-sam-se-uzrujala/?meta_refresh=true" target="_blank">Novi List.</a></p><p>- Normalno da sam se uzrujala, a u međuvremenu je dečko sve tajno snimao i pozvao prometne redare kojima sam objašnjavala da vlasnici automobila koji su zatvorili mladića rade u COVID-centru, a ja sam pročelnica Zavoda za audiologiju i fonijatriju u čije sam uređenje i opremanje uložila puno osobnog truda i energije. Mladiću sam rekla da je jadno da nam netko na ovaj način otežava rad. Budući da podržavam Upravu KBC-a Rijeka, žao mi je da me Uprava nije pozvala da se očitujem o ovom događaju - dodala je.</p><p>- Osobno volim svoj posao, svoje ljude i neshvatljivo mi je da netko ne može stati iza svojih ljudi - kazala je dr. Šepić.</p><p> </p><p> </p><p> </p>