Liječnica iz KBC Rijeka: Neću se ispričati. Nisam znala da snima, to je jedan balavac bezobrazni

<p>Poduzetnik iz Rijeke je na YouTubeu objavio snimku snimljenu ispred KBC-a Rijeka. Uz njega navodi da ga je neka gospođa blokirala na parkingu kod KBC Rijeka i da se na kraju ona naljutila na njega i počela ga vrijeđati.</p><p>- Slušaj dušo, kad ti bude slabo, srest ćemo se! Pa ćeš onda biti manji od makovog zrna! Dal' me kužiš? Ne budi tako jadan, nego budi muškarac! I shvati kriznu situaciju u KBC-u! Ljudi umiru jer si ti bezobrazan - poručila mu je uznemirena doktorica. Kasnije je napomenula da je doktorica u KBC-u, da je zamjenica ravnatelja, radi u Covid centru... </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> <strong>Doktorica zagradila auto i još se svađa</strong></p><p>- Objasnio sam joj da još jedan auto blokira nju, tako da će ona morati zvati drugoga da odblokira nju,a ona mi je rekla da ja zovem tog drugoga i da će ona doći kada se on makne. Rekao sam joj, oprostite, ali ja imam problem s vašim autom, ajde vi riješite taj problem s tim koji vas blokira i onda je ona pukla i došla tu i počela se svađati sa mnom - pojasnio je Dino koji snimio video. </p><p>A oglasila se i liječnica. Nije zamjenica ravnatelja, niti radi na Covid odjelu, to je bolnica ranije u utorak potvrdila za 24sata. </p><p>- Ja sam pročelnica Zavoda za audiologiju i fonijatriju u KBC-u Rijeka. Puno sam truda uložila u Zavod i u svoj kadar, nisam znala da on snima i bila sam u svom elementu, ne iz zla, nego zato što je to jedan balavac bezobrazni - rekla je <strong>Tatjana Šepić</strong> za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/lijecnica-iz-rijeke-divljala-na-parkingu-slusaj-me-duso-ne-budi-hirovit-vidi-ove-bolnice-kad-ti-bude-slabo-srest-cemo-se---627586.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV. </a></p><p>Zbog svega se ne misli ispričati. </p><p>- Nemam se kome za što ispričavati, ja ne radim u COVID centru, ali sam u srcu COVID centra - objašnjava Šepić zašto je rekla da radi u COVID centru. </p>