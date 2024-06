Doktoricu prebili u kafiću: 'Bilo ih je 20. Muža su mi isto mlatili, četiri puta je padao u nesvijest'

Moja kolegica (52) iz bolnice i ja izašle smo da se opustimo i proveselimo od našeg stresnog posla u jedan lokal u Novom Beogradu jer živimo u blizini. Poslije nam se pridružio i moj suprug s nekim prijateljima i sve je bilo dobro. Pred zatvaranje sam krenula do toaleta, kako je sve bilo puno pijanih gostiju, zamolila sam muža da me otprati. Tu se dogodilo neko komešanje, nisam odmah obraćala pažnju i samo sam osjetila udarac s leđa. Udario me jedan krupniji čovjek. Moj muž je uskočio i pitao ga zašto me udario, nakon čega su nas ugurali u nekakav među prostor, bacili na pod i tukli, priča u šokantnoj ispovijesti za srpski Telegraf doktorica S.D (39). Doktorica priča kako su u krvničkom napadu sudjelovali i zaštitari iz kluba, govori kako ih je tuklo čak 20 ljudi...

Foto: Privatna arhiva/Telegraf.rs

- Po mojoj procjeni bilo ih je između sedam i deset. Ali svjedoci događaja kazali su kako ih je bilo 20. Svi su nas tukli... Nogama, dijelovima stola... Više su tukli mojeg muža, ja sam nekako dopuzala do njega i legla na njega da ga zaštitim svojim tijelom. Tad su mi nanijeli teške tjelesne ozljede. Lomili su nogare od stolica i tukli nas. Kasnije su nas izbacili ispred lokala. Zvali smo policiju - nastavlja priču doktorica za Telegraf.

Povrede koje su zadobili kvalificirane su kao teške.

Foto: Privatna arhiva/Telegraf.rs

- Jako sam krvarila, lice mi je uništeno. Polomljen mi je nos, vilica, imam ozljede oka, muž mi je gubio svijest četiri puta - priča ona dalje.

Osumnjičeni za napad su uhićeni, ali tu nije bio kraj priče, piše Telegraf.

- Nakon toga smo počeli dobivati prijetnje smrću. U strahu smo, ali istjerat ćemo ovo do kraja. Čuli smo da su i ranije pravili probleme i da ne prezaju od toga da tuku žene. Možda su neki od straha odlučili napad ne prijaviti, ali mi nećemo odustati - rekla je doktorica.

Šokirana je što su članovi osiguranja, za koje kaže da su im nanijeli najviše povreda, i dalje na slobodi...