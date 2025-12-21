Dolar ponovno ojačao nakon tri tjedna: Što stoji iza toga i iza slabljenja jena?

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna porasla, nakon tri tjedna pada, a trgovalo se dinamično zbog različitih odluka i poruka iz niza središnjih banaka.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porasao je prošloga tjedna 0,3 posto, na 98,71 bod.

Pritom je dolar prema europskoj valuti ojačao 0,3 posto, pa je tečaj eura skliznuo na 1,1710 dolara.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na japansku, za 1,25 posto, pa je cijena dolara dosegnula 157,75 jena.

Kao što se očekivalo, japanska središnja banka povećala je prošloga tjedna kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, na 0,75 posto, najvišu razinu u 30 godina.

Osim toga, središnja je banka poručila da je iduće godine moguće daljnje povećanje kamata, ako će biti potrebno, s obzirom na visinu inflacije.

A novi podaci pokazuju da je temeljna stopa inflacije u Japanu u studenom iznosila 3 posto na godišnjoj razini, isto kao i mjesec dana prije.

Unatoč povećanju kamata, japanski jen našao se pod pritiskom, pa su tamošnje vlasti morale zaprijetiti intervencijom na tržištu kako bi se zaustavilo slabljenje jena.

Dolar je, pak, ojačao, premda su ojačale špekulacije o daljnjem smanjenju kamata američke središnje banke, nakon najnovijih podataka o inflaciji.

Potrošačke cijene u SAD-u porasle su u studenom 2,7 posto na godišnjoj razini, manje od 3,1 posto, koliko su očekivali analitičari.

To je podržalo tezu u daljnje smanjenje kamatnih stopa Feda, pa se sada na tržištu procjenjuje da postoji 58 posto izgleda da će središnja banka u ožujku smanjiti kamate za daljnjih 0,25 postotnih bodova.

U fokusu ulagača bile su i odluke središnjih banaka u Europi.

Britanska središnja banka smanjila je kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, na 3,75 posto, s obzirom da inflacija u Britaniji popušta.

Europska središnja banka ostavila je, pak, kamate nepromijenjene na 2 posto i signalizirala da je ciklus smanjenja kamata vjerojatno završen. No, povećala je procjene rasta gospodarstva u eurozoni u ovoj godini na 1,4 posto.