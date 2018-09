Dolazi Gazda? Očekujem da će sud u Londonu izručiti Todorića

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u srijedu je ocijenio da očekuje izručenje odbjeglog osnivača Agrokora Ivice Todorića jer cijeli postupak koji se vodi u Londonu ide prema izručenju.

Kazao je i da je, ako dođe do izručenja, samo stvar tehnike kako to ostvariti između hrvatskog Ministarstva unutarnjih poslova i nadležnih britanskih službi te kako vjeruje da bi taj postupak potrajao deset do dvadeset dana.

Ministar Bošnjaković kazao je to na otvaranju okruglog stola o prijedlogu novog Ovršnog zakona u zagrebačkom Novinarskom domu u srijedu, dan prije nego što će osnivač Agrokora Ivica Todoriću pokušati uvjeriti Visoki sud u Londonu, koji mu je krajem srpnja odbio žalbu na odluku o izručenju Hrvatskoj, da promijeni mišljenje, što mu je posljednja prilika da izbjegne izručenje.

Visoki sud je 24. srpnja odbio Todorićevu žalbu na prvostupanjsku presudu od 23. travnja prema kojoj on treba biti izručen Hrvatskoj. Nakon što mu je odbijena žalba, Todorić je zatražio od suda još jednu priliku da ga se sasluša, što mu je odobreno i ročište je zakazano za 6. rujna. Ako Todorić ne uspije uvjeriti sud u svoje argumente, odluka o izručenju postaje pravomoćna.

Sutkinja Westminsterskog suda Emma Arbuthnot odobrila je 23. travnja izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj, ne prihvativši nijedan argument Todorićeve obrane da je on žrtva političkog progona.

Todorićeva obrana je kroz svjedočenja dvoje svjedoka nastojala dokazati postojanje političkih motiva za njegov progon, zatim da u Agrokoru nije bilo financijskih nepravilnosti te da DORH još nema dovoljno čvrstih dokaza za potvrđivanje optužnice.

Ako Visoki sud i nakon saslušanja odbije njegove argumente, odluka o izručenju postaje pravomoćna i njegovo izručenje se prepušta policijama Velike Britanije i Hrvatske koje trebaju dogovoriti pojedinosti postupka predaje.

Rok za izručenje je 10 dana od dana pravomoćnosti, a taj se rok može produljiti na dodatnih 10 dana ako iskrsnu neki problemi. Postoji još jedna mogućnost za odgodu izručenja, a to je da se pozove na zdravstvene probleme, čime bi samo kupio nešto vremena, ali izručenje ne bi mogao izbjeći.

Todorić je uhićen lani 7. studenog u Londonu, kamo se sklonio nakon izbijanja afere Agrokor, temeljem europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Hrvatska, a istog dana je pušten na slobodu uz jamčevinu od sto tisuća funti i mjere opreza.

Prvostupanjskom presudom o izručenju od 23. travnja Todoriću su određene nešto strože mjere nadzora, pa se od tada mora javljati policiji svaki dan, umjesto dvaput tjedno kao prije presude te ne smije napuštati svoj stan između 21 i 7 sati. Ranije je ta obveza vrijedila od 23 do 4 sata.