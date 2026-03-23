Dolenec: Kreće ozelenjivanje i otvaranje javnosti 'Gredelja'

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec u ponedjeljak je predstavila planove razvoja i privremenog korištenja nekadašnjeg TŽV "Gredelj" najavivši ozelenjivanje oko 50.000 četvornih metara tog prostora i otvaranje parkirališta s 425 mjesta do kraja ljeta.

„Naš je cilj otvoriti 'Gredelj' javnosti i omogućiti njegovo korištenje dok traje planski razvoj. Vjerujemo da takav pristup može dodatno potaknuti suradnju svih uključenih dionika u donošenju odluka o budućnosti ovog izuzetno vrijednog prostora“, istaknula je Dolenec.

Dolenec: 'Gredelj' kao novo gradsko središte i suvremeni prometni terminal, ključna je suradnja s HŽ-om i Ministarstvom prometa

Naglasila je da prostor 'Gredelja' i Glavnog kolodvora u Gradu Zagrebu vide kao novo gradsko središte i suvremeni prometni terminal kakvog imaju europske metropole.

"Radi se o izuzetno vrijednom prostoru između Donjeg Grada i Trnja, koji smo izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana iz rujna 2025. objedinili i razvijamo ga kao jedinstveni gradski projekt jer je razvoj prostora 'Gredelja' neodvojiv od rješenja pitanja željezničke pruge“, istaknula je Dolenec.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prošlog tjedna je Gradskoj skupštini uputio prijedlog i zaključak ugovora o radovima na uređenju i ozelenjivanju okoliša kompleksa "Gredelj" koji uključuju nabavu, dopremu, istovar i strojno razastiranje mješavine zemlje i komposta te izvedbu travnjaka na tri površine ukupno 55.690 četvornih metara i radove na travnoj rešetki.

Vrijednost radova, u koje nije uračunat PDV, iznosi 574.448 eura, a podružnica ZG Holdinga, "Zrinjevac", se kao izvođač obvezuje radove završiti u roku od 120 dana od uvođenja u posao.

Dolenec je naglasila je da je u procesu cjelokupnog plana razvoja kompleksa 'Gredelj' ključna suradnja s Hrvatskim željeznicama i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Studija željezničkog čvora Zagreb, koju provodi HŽ Infrastruktura, trebala bi razjasniti buduće dimenzije kolodvora i položaj željezničke pruge, što je nužna osnova za definiranje programa i pripremu arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet najavio je i ciljeve konkretnih zahvata u uređenju prostora u tom kompleksu.

''Paralelno uz planski razvoj, za koji je jasno da će biti kompleksan i skup, krenuli smo u uređenje otvorenih prostora u 'Gredelju'. Prema idejnom rješenju realiziramo niz zahvata s ciljem da omogućimo korištenje 'Gredelja' za provođenje slobodnog vremena, održavanje manifestacija, poboljšanje dostupnosti gradskog središta i protok pješaka između Autobusnog i Glavnog kolodvora'' kazao je Korlaet.

U planu i obnova vodotornja te zgrada Tesarne u glazbeno-koncertni prostor

Predstavnici Grada Zagreba kazali su i da je, u sklopu dosadašnjih aktivnosti, parkiralište premješteno na zapadni dio kompleksa uz Trnjansku cestu, izgrađena je nova prometnica s javnom rasvjetom, uklonjene su 52 ruševne i nekorištene građevine te je obnovljen pothodnik prema Trnjanskoj cesti. Trenutačno se uređuje pješačka šetnica s rasvjetom između Strojarske i Trnjanske ulice, na potezu između Autobusnog i Glavnog kolodvora, dok se cijelo područje sustavno ozelenjava kako bi postalo sigurnije, ugodnije i pristupačnije građanima.

U planu je i obnova vodotornja TŽV Gredelj, koji će se očuvati kao trajni podsjetnik na industrijsku baštinu prostora, a tijekom ove godine počet će i projektiranje obnove zgrade Tesarne, jedne od dviju zaštićenih građevina unutar kompleksa, radi njezine prenamjene u glazbeno-koncertni prostor.