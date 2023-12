Dolenec: Ništa od pojeftinjenja cijene odvoza otpada u Zagrebu

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec u nedjelju je bila gošća Nataše Božić u emisiji Točka na tjedan N1 televizije.

- Iza nas je najteži tjedan otkako smo preuzeli upravljanje gradom. Izražavam sućut radniku koji je stradao na Jakuševcu. Otežan je odvoz, ali sustav usporava pristup samom odlagalištu. Danas je već malo bolja situacija. Sigurno će još neko vrijeme biti otežano - rekla je Dolenec.

- Na početku se doista nije nitko usudio davati prognoze jer je svima jasno da je sigurnost radnika najbitnija. Dobili smo inicijalne nalaze DIRH-a o tome gdje se ne smije odlagati. Sad su uspostavljeni protokoli i oni će sada nešto bolje funkcionirati. Odlagalište Jakuševec je gradilište koje se gradi po projektu iz 2003. godine. Tamo se sustavno odlaže otpad 20 godina, na isti način. Bio je jedan manji odron, i sada novi, sada su svi zaduženi otkriti što se dogodilo, zašto je do odrona došlo. Prije svega kako se to ne bi ponovilo. Nakon prvog odrona je zatražen projekt sanacije - istaknula je Dolenec te dodala kako moraju znati gdje je došlo do pogreške i pod kojim uvjetima se dalje može odlagati.

Nema alternative

Na pitanje postoji li alternativni plan, Dolenec odgovara kako da ne postoji.

- Ne, građani Zagreba ga nemaju. Sve teme Zagreba su i nacionalno važne teme. Jučerašnji otpad je sav pokupljen, mi samo upravljamo očekivanjima jer je pristup odlagalištu sporiji nego inače - naglasila je.

- Svi operativni kapaciteti ostaju isti. Imamo i povećane potrebe s obzirom na Advent. Ono što se moglo odraditi u jednoj smjeni se protegne na drugu - dodaje.

Nije željela otkriti hoće li se smanjiti cijena odvoza.

- Ne bih sada o tome na taj način govorila. Otkad imamo novi model odvoza, Zagrepčani plaćaju samo fiksni dio na računu, a kroz plave vrećice plaćaju ono što ne odvajaju. Taj model je dobio puno kritika, iako smo jedini proveli to da onečišćivač plaća - rekla je Dolenec. Ovakvo stanje trajat će još neko vrijeme.

Ovakvo stanje će potrajati

- To je sigurno mjesec dana, vjerojatno i nekoliko mjeseci, dok nećemo imati projekt sanacije. Možda to znači i neke izmjene u projektu samog Jakuševca. Teško je o tome govoriti dok se stručnjaci ne oglase. Svi su pod izvanrednim rokovima, sve smo molili da budu što ažurniji i trudit ćemo se kao i do sada jasno komunicirati - objasnila je. Dodaje kako se na Jakuševcu otpad odlaže već 20 godina pa je teško sada zaključivati da je u projektu nešto krivo jer je došlo do odrona 2023. godine.

Na pitanje novinarke na koji se način nadzire rad tih privatnih tvrtki, odgovara kako ovaj projekt, kao i svaki građevinski projekt, ima svoj nadzor.

- Te tvrtke su dužne, ako se išta neobično događa, upozoriti. Do ovog prvog odrona ništa nije ukazivalo na to, nas nitko nije alarmirao da ima razloga za brigu - rekla je Dolenec.

Centar u Resniku

- Centar za gospodarenje otpadom treba dobiti status nacionalnog strateškog projekta. Svi projekti koje smo naslijedili su bili daleko od optimalnih, ali smo bili voljni ići s njima. I CGO i sortirnicu i kompostanu u Novskoj, sve Bandić – HDZ projekte, smo bili spremni provesti samo da se Jakuševec zatvori. Ali oni su svi propali, ne našom voljom - naglasila je. Dodaje kako bi Jakuševec u normalnim uvjetima funkcionirao do kraja 2028. godine.

- Mi zasad funkcioniramo kao da je to zaista rok. Hrvatska nema alternative nego da novi centar u Resniku funkcionira 2028., samo je potrebno da se svi prime posla. Radimo sve da osiguramo normalno funkcioniranje. Za građane je to jedino bitno. Ali radimo sve i na tome da odlagalište bude sigurno za rad. Učinit ćemo sve da se to odlagalište što prije zatvori - zaključila je Dolenec.