Domaća tvrtka ZigZag mijenja ime u Irundo

ZigZag mijenja ime u Irundo. Domaća tvrtka, pionir u segmentu profesionalnog upravljanja apartmanima za kratkoročni najam, od sada će poslovati pod imenom Irundo. Radi se o vrhunskoj turističkoj usluzi koja svojim gostima nudi najbolje od privatnog i hotelskog smještaja. Osim gostiju prednosti ovakvog poslovanja prepoznali su i vlasnici stanova. Pa je tako pod Irundo brandom, u šest gradova, svoje mjesto pronašlo preko 200 stanova.

Promjenom imena ZigZag u Irundo želi se pozicionirati kao moderna kompanija za sve avanturiste koji očekuju vrhunski smještaj, ali s osjećajem doma.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL “Za razvoj nove brand strategije, novog imena, slogana i brand koncepta zaslužna je branding agencija Fabular, dok je studio Manasteriotti DS osmislio je naš novi vizualni identitet. Na temelju nove brand strategije uvidjeli smo da je promjena imena nužna kako bismo snažnije komunicirali našu novu priču. Naš brand nosi ime po lastavici (lat.hirundo) ptici selici koja se uvijek vraća kući u svoje gnijezdo, a također se može čitati I-run-do jer goste uvijek želimo potaknuti da izađu vani i upoznaju grad očima njegovih stanovnika. Naši gosti traže topli osjećaj doma, kojem se s užitkom vraćaju nakon uzbudljivog dana provedenog u avanturi istraživanja novog grada. Upravo te želje gostiju objedinili smo i u našem novom sloganu “Be adventurous. Feel at home.” objasnio je Igor Kordić, COO Irundo.

Urbani avanturizam

Irundo, trenutno, ima 70-tak zaposlenih, no tu nikako neće stati. Od 2011. kada je tvrtka krenula s poslovanjem pa sve do sada u tvrtku je investirano preko 10 milijuna kuna. U planu su i novi smještajni kapaciteti i otvaranje novih radnih mjesta. Uspješnost ovog poslovnog modela potvrđuje i podatak da su popunjeni gotovo cijelu godinu, i to prosječno s preko 75 posto, te ih godišnje posjete ljudi iz cijelog Svijeta. Vrhunske Irundo apartmane gosti mogu pronaći u tri države odnosno šest gradova.

Usluge ovakvog tipa smještaja koriste različiti profili ljudi. Irundo gosti su obitelji, grupe prijatelja, poslovni ljudi, glazbenici, redatelji, mlađi i stariji. Svima njima je zajedničko jedno, žele na putovanju imati osjećaj doma, a opet biti smješteni u centru grada i znati da će dobiti standardiziranu i kvalitetnu uslugu.

Foto: Irundo Interes za ovakav tip smještaja je svake godine sve veći što potvrđuje i kontinuirani rast.

“Kroz naš pristup apartmanima, kreirali smo “zlatnu sredinu” između tipičnog privatnog smještaja i hotela. To je ono što sve više gostiju traži. Upravo to Irundo predstavlja i nudi svim svojim gostima. Ove smo godine uz rebranding uveli i druge novosti. Unaprijedili smo i standardizirali interne procese. Našim gostima omogućili vrhunski customer service support koji nudi sve korisne informacije i podršku 0-24. Također širimo i naše smještajne kapacitete. Irundo diktira standarde industrije u Hrvatskoj, a koji nas stavljaju uz bok sličnim inozemnim kompanijama na zapadnim tržištima i svjetskim metropolama” rekao je Tomislav Zovko, CEO Irundo.

Mlada tvrtka je u samo sedam godina poslovanja potvrdila kontinuirani rast i perspektivu za sve zaposlenike i partnere. Cijelo to vrijeme uvijek je prioritet vrhunska usluga koju gosti itekako prepoznaju. U planu je kontinuirano ulaganje u kvalitetu i razvoj tvrtke kako bi dodatno ojačali svoju organizacijsku strukturu te bili spremni za nova širenja i akvizicije u budućnosti.

Tema: Promo sadržaj