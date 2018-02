Domaće tune u konzervi nismo našli, iz Jadrana samo sardine

Odakle su ribe u konzervi, pokušali smo saznati čitajući njihove deklaracije. Na većini pakiranja piše područje na kojem su ulovili ribu, a na nekima tog podatka nema.

Kupili smo devet ribica u konzervi. Četiri tune, tri skuše te dvije sardine. Na najpoznatijoj tuni, Rio Mare, nema podatka gdje su tunu ulovili. Nema ni latinskog naziva ribe. Na pakiranju su jedino sastav te nutritivna deklaracija. Piše da je proizvedeno u Italiji, no ne piše je li ta riba iz Italije ili su je samo preradili u Italiji.

Na ostalim pakiranjima tuna naveli su gdje su ulovili ribu koja je u konzervi. Na internetskoj stranici www.fao.org (Food and Agriculture Organization of the United Nations), svjetske organizacije za poljoprivredu, mogu se provjeriti oznake odnosno zone ulova. Na primjer, FAO 37 je područje Mediterana i Crnog mora. Uz to mogu biti i dodatne oznake, pa je Jadransko more FAO 37.2.1.

Na deklaracijama često piše i latinski naziv ribe. Na stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo, taj se naziv može usporediti s našim nazivom i provjeriti što nam zapravo prodaju.

Na Rio Mare tuni ne piše latinski naziv ribe. Na pakiranju tune Mare Aperto talijanski je naziv ribe, a to je žutoperajna tuna. Na Eva tuni piše da je to Thunnus albacares, također žutoperajna tuna.

Nije skuša nego lokarda

Na pakiranju Nixe tune piše da je to Katsuwonus pelamis, hrvatskog naziva prugasta tuna ili tunj pjegavac.

- To je nešto lošija tuna po kvaliteti, no i to ovisi o tome gdje je ulovljena. Žutoperajna tuna se najviše lovi - pojasnio je profesor Ivica Aničić, stručnjak za ribe.

Kod skuša, na dva pakiranja, Delamaris i Franz Josef, piše da je riba Scomber scombrus, odnosno skuša. Na pakiranju S Budget ribe piše da su to fileti skuše. No latinski naziv ribe je Scomber collias, a ta riba ima hrvatski naziv lokarda ili plavica.

- Ako piše da je Scomber collias skuša, to je krivi naziv. Trebalo bi pisati lokarda. Ribe su slične i slične kvalitete, no lokarda ima malo više masnoće - rekao je prof. Aničić.

Na oba pakiranja sardina, Adriatic Queen i Mirela, pišu latinski nazivi Sardina pilchardus, a hrvatski naziv te ribe je srdela.Sardine oba proizvođača ulovljene su u Sredozemlju, no na sardini Adriatic Queen nije precizirano gdje. Na sardini Mirela piše da je riba iz Jadrana a ulovili su je okružujućim mrežama plivaricama. Dodano je i da je podrijetlo glavnog sastojka Hrvatska. Iz Ministarstva poljoprivrede odgovorili su kako na konzervama ne mora pisati gdje je riba ulovljena. Na nekim pakiranjima piše da ribe mogu biti iz više područja, a točno mjesto ulova otisnuto je uz datum proizvodnje. No na Eva tuni piše da su moguće tri zone ulova, a ne navode gdje je ulovljena riba koja je u toj konzervi.

Stranice za provjeru

Informacije o latinskim imenima riba te hrvatskim nazivima možete pronaći na stranici:

http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=599

Zone ulova su na: http://www.fao.org/fishery/area/search/en