Domar i učenica imali aferu, on joj zauzvrat nabavljao testove?

Domar u Centru srednjih škola 'Ivo Andrić' u Prnjavoru suspendiran je nakon optužbi da je bio u seksualnoj vezi sa 16-godišnjom učenicom koja pohađa istu školu.

Navodno je domar učenici dostavljao i testove jer je, međuostalim, bio zadužen i za kopiranje testova u svojem uredu, gdje se s tinejdžericom uglavnom i sastajao. Ravnateljica škole Mirela Milijaš kazala je kako su djelatnici ustanove zaprepašteni zbog saznanja o tajnoj vezi.

- On nije htio o tome govoriti te je tvrdio da mu je to sve montirano. No priznao je da je učenici dao samo jedan test što je bilo dovoljno za njegovu hitnu suspenziju - rekla je Milijaš za Nezavisne novosti. Potvrdila je i da ju je o svemu informirao bivši momak učenice koji je slučaj i prijavio policiji.

Mladić je za Nezavisne novosti rekao kako je učenici pomagao jer mu se kao dijete rastavljenih roditelja žalila na teške životne uvjete pa joj je, kaže, kupio mobitel i davao novac.

- Putem mobitela i Facebooka saznao sam da je, osim još veza, istovremeno imala i intimnu vezu s domarem. Priznala je da je imala s njim intimne odnose, a on joj je zauzvrat davao testove. Preko vibera su bili dostupni i drugim učenicima. Kompromitirajuće poruke i golišave fotografije koje je izmjenjivala s domarom pokazao sam školi, njezinim roditeljima i policiji. Vjerujem da ona nije njegova jedina žrtva - kazao je mladić.