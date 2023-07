Domar skinuo hlače tinejdžerici i dirao ju je. Sudac: Nije zločin jer je bilo kraće od 10 sekundi!

Italiju trese skandal nakon sulude i ponižavajuće presude koja je pandan 'ličkom rukovanju', slučaju iz Hrvatske iz 2005. kad je Josip Mraović gurnuo prst u anus američkoj košarkašici, a gospićki sudac oslobodio ga je uz obrazloženje da guranje prsta u anus nije silovanje jer bi se u protivnom i svako neželjeno rukovanje moglo poistovjetiti sa silovanjem.

Kao i sad već bivši gospićki sudac Branko Milanović, talijanski kolega ima skandalozno obrazloženje zašto seksualno napastovanje nije zločin. Radi se o slučaju iz Rima prošle godine kad je u jednoj srednjoj školi 66-godišnji Antonio Avola seksualno napao 17-godišnju djevojku. Došao je iza nje, skinuo joj je hlače i dodirivao ju je.

Priznao je, ali policiji je rekao da se šalio.

Pandan 'ličkom rukovanju'

- Njemu je to bila šala? Meni nije bila. Stavio mi je ruku u gaćice i dodirivao me. Ozlijedio me. Vjerovala sam institucijama, nisam trebala. Ovo nije pravda. Izdala me škola. Izdao me sistem. Ovo će samo spriječiti druge žrtve seksualnog napada da prijave slučajeve - ispričala je žrtva, prenosi BBC.

Tužitelji su tražili četiri godine zatvora, ali sudac ga je oslobodio uz objašnjenje da dodirivanje nije zločin jer nije trajalo dulje od deset sekundi! Da ponovimo. Ljigavac je skinuo hlače tinejdžerki u školi i dirao ju je na silu, a sudac ga je oslobodio jer to nije trajalo dulje od deset sekundi. Dakle, talijanski suci su upravo presudili da je dopušteno nasilno dirati žene ako to ne traje dulje od 10 sekundi.

Nitko ne smije dirati ženu bez pristanka

Žene su na društvenim mrežama u Italiji pokrenule pokret 'palpata breve - a brief groping' s hashtagom #10secondi.

Foto: Instagram

Na snimkama koje za neke mogu biti uznemirujuće, dodiruju si intimne dijelove tijela simulirajući neželjeni seksualni dodir kako bi pokazale koliko traje tih deset sekundi za žrtvu.

Poruka je prilično jesna: Nitko, ali baš nitko ni pod kojim okolnostima ne smije bez pristanka dodirivati ženu ni tisućinku sekunde.

Foto: Instagram

Strašne brojke europske organizacije za ljudska prava pokazuju da 70% žena u Italiji koje su pretrpjele neki oblik seksualnog zlostavljanja između 2016. and 2021. godine to nisu prijavile!