VIDEO Domovinski pokret: 'Mi ćemo pregovarati sa svima, kao što se pregovara i u ratu...'

Članovi Domovinskog pokreta obratili su se na konferenciji za novinare s početkom u 15 sati. Izjavu su dali Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta i Josip Dabro, glavni tajnik. Uz njih je govorio i Stipe Mlinarića Ćipe.

- Mi smo pri kraju svih naših pregovora i odbora. Danas u 18 sati imamo predsjedništvo, a završit će kasnije u noć. Što se tiče ostalih stvari, imamo neformalne razgovore sa svima. Ovim putem, nije mi jasno s ove lijeve strane, s kim bi trebali pregovarati. Voljeli bi znati tko je pregovarački tim s te strane. S HDZ-ove je jasno tko je tim. Od sutra krećemo u pregovore sa svim stranama - rekao je Radić.

- Osnovna načela će biti sve naše teme iz kampanje. Znate naš stav oko SDSS-a, mi smo formalisti. Odluka je da mi ne možemo biti s Možemo ni SDSS-om. Ne možemo biti s njima dio vlasti. To nisu nekakve netrpeljivosti, SDSS je sljednik stranke iz rata - objasnio je Radić. Oni odbijaju veliku koaliciju koja je stvorena ac hoc, a koju predlaže Most. 'To nije dobra ideja', dodao je.

- Mi u ovom trenutku tek krećemo u pregovore, ovo sve ostalo su spinovi. Nismo tražili nikakva ministarstva od nikoga jer nismo imali pregovore. Imali smo samo neformalna druženja i razgovore. Imat ćemo pregovore sa svima i svi su u tome ravnopravni - rekao je.

Obratio se i Ćipe

Stipe Mlinarić Ćipe prokomentirao je izjavu u kojoj je Plenkovića nazvao lopovom.

To je bio opoziv Andreja Plenkovića u 1 sat navečer. Aludirao sam da su ukrali dva referenduma. Kuščević i ekipa su ukrali. Ne bježim od svoje izjave. Tad što sam rekao je to stajalo, stoji i danas. Ukrali su referendum. Sad to vadite iz konteksta. Ljudi su skupili referendumske inicijative. nije bilo referenduma. To je činjenica - objasnio je Ćipe.

Nastavio je o povlačenju kaznene prijave protiv Plenkovića.

- Ako ćemo se ponašati kao vi, neće biti vlasti nikada. DP će pregovarati sa svima. Neka ljevica i Most naprave pregovarački tim. Mi pregovaramo sa svima, kao što se pregovara u ratu. Neću povući kaznenu prijavu protiv Plenkovića, kako se povlači kaznena prijava? - rekao je Radić.

- Rekli smo da nećemo nikad s SDSS-om. Otvoreni smo, bez rukavica i bez ičega. Ne zanima me kako Pupovac priča kod Aleksandra Stankovića - poručio je Ćipe.