Selak Raspudić poručila: Onaj tko ode u koaliciju s HDZ-om ne radi ništa drugo nego trguje!

Most je prošao bolje nego na prošlim izborima. No nije pitanje našeg uspjeha, nego je pitanje budućnost Hrvatske, a tu smo zabrinuti, kazala je gostujući na N1 televiziji Marija Selak Raspudić iz Mosta. Ona je na izborima izborila ulazak u Sabor, a otkrila je što misli i o suradnji s lijevim opcijama, priopćenju Ustavnog suda o Milanoviću, Domovinskom pokretu...

- Ovo je sad ispit političke zrelosti za sve. Nikada neće postojati, s obzirom na okupiranost institucija, autoput prema rušenju HDZ-a, to će uvijek biti procjep i bit će potrebno kompromisi. Odgovornost je svakoga od nas da ne padne na tom izboru i da ne sabotira mogućnost dogovora - kazala je Selak Raspudić i dodala:

- Što se tiče vrijednosti, ja od njih neću odustati, ali ne osjećam politički kompleks. Treba prestati djelovati u strahu, ili ste ozbiljan političar koji je spreman djelovati po cijenu gubitka izbora, ili ste kalkulant kojem je u cilju ostati u oporbi - kazala je.

Ponovila je da uvijek postoji mogućnost dogovora o ideološkim temama.

- Dogovor je težak, ali odgovornost je na nama. Političari se boje i žele se dodvoriti svome imaginarnom biraču. Osobno bih radije bila proglašena veleizdajnikom i propala politički nego i na kakav način doprinijela tome da HDZ ostane na vlasti. Činjenica je da je korupcija temeljni problem Hrvatske i porobljenost institucija, i postoji neki nulti potezi koji su potrebni da bismo došli na poziciju da išta drugo možemo graditi - kazala je Selak Raspudić, piše N1.

- Tko je svjestan političke ozbiljnosti, a tko kalkulira pokazat će se u narednih nekoliko tjedna - dodala je.

Dotaknula se tijekom razgovora i manjinske vlade.

- Vrlo brzo će se u praksi pokazati tko je mislio ozbiljno. Smjer Hrvatske će vjerojatno biti takav da će se HDZ dogovoriti s DP-om, no to još nije konačno i stignu se predomisliti. Upravo ću se zato do zadnjeg trenutka suzdržati kritiziranja i ljevice i desnice. Dok god postoji mogućnost, ne želim niti jedno riječju nekoga odgovoriti od toga ili mu dati argument kao ispriku. Onaj tko ode u koaliciju s HDZ-om ne radi ništa drugo nego trguje. Ne postoji interes Hrvatske ili simboličko ministarstvo koja bi doprinijela zemlji i zbog koje se ide u koaliciju s HDZ-om. U koaliciju s njima se ide da bi trgovao javnim poduzećima i da bi na tome profitirao. Ukoliko se to dogodi slijedi nam raspodjela javnog dobra. Nitko nema uvjerenje da će promijeniti HDZ. Onaj tko ide s njima ima samo jedno uvjerenje, a to je da želi ostvariti vlastiti interes - istaknula je.

Za kraj je komentirala upozorenje Ustavnog suda kako Zoran Milanović ne može biti mandatar Vlade.

- Ustavni sud je institucija koja bi trebala brinuti za sigurnost i ustavni poredak. Oni daju smjer, i on mora biti nacrtan toliko jasno da svi razumiju, pa i oni koji ne prate politiku. Oni to nisu učinili, i time nisu ostvarili svoju temeljnu ulogu - kazala je za kraj.

