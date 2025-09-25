Domovinski pokret širi teorije zavjere i izaziva napetosti dok optužuje Srbe za svinjsku kugu

Domovinski pokret čini jedino što Domovinski pokret zna.

Širi nacionalnu netrpeljivost, teorije zavjere, strah, paniku i neprovjerene informacije.

"Aleksandar Vučić ima toliko problema u Srbiji, a znamo i što se događa s Miloradom Dodikom. Imamo neregistrirane svinje došle iz Srbije i Republike Srpske i tko može garantirati da to nije namjerno", kazao je jučer saborski zastupnik Stipe Mlinarić Ćipe i poentirao: "Ne govorim da jest, ali tko može reći da nije".

I tu rasprava za Domovinski pokret završava.

Ne govore oni da su Srbi krivi za širenje svinjske kuge i da je to "specijalni rat protiv Hrvatske", ali "tko može reći da nije"?

Četnički virus

"Virus se prvo pojavio u selu koje pamtim po četničkoj pobuni 1991. godine", kazao je Mlinarić, a stranačkom kolegi Ivici Kukavici suspektni su nazivi ulica u Jagodnjaku koje nose imena Vladimira Nazora, Vuka Karadžića, Borisa Kidrića, Svetozara Miletića, Žarka Zrenjanina i Save Kovačevića.

"Imamo pravo sumnjati u sve", kaže Kukavica.

Međutim, smiju li govoriti sve?

Poruke čelnika Domovinskog pokreta koji upiru prstom u Srbiju i Srbe, u hrvatske građane srpske nacionalnosti, u srpska sela, u sela s jugoslavenskim i komunističkim ulicama, okrivljujući ih ne samo za svinjsku kugu, već i za bedrenicu, spadaju u domenu širenja panike i lažnih vijesti, kao i širenja nacionalne mržnje i teorija zavjere.

"Bolesti izbijaju na način na koji ne bi trebale i smatramo da možda postoji neka namjera u tome, što službe moraju utvrditi", kazao je Kukavica.

Istina im ne treba

Ipak, on nije čekao da službe utvrde postoje li osnove u njihovim tvrdnjama, krije li se iza epidemije svinjske kuge doista neka mračna zavjera protiv Hrvatske, polazi li sve to od ulica s komunističkim i jugoslavenskim imenima...

Jer to im nije potrebno. Istina bi im samo smetala. Sumnja je puno jače političko oružje. Teorije zavjere efikasno su sredstvo manipulacije, zavaravanja javnosti i skretanja pažnje s vlastite nesposobnosti.

Domovinski pokret sada je u Vladi i u vlasti, a njegov ministar poljoprivrede sada nadgleda sve što se događa u vezi epidemije.

Nije, dakle, kriv Davor Vlajčić u čijem mandatu smo imali već nekoliko epidemija, već je on žrtva srpske zavjere i specijalnog rata. "Ne govorim da jest, ali tko može reći da nije?".

Teorije zavjere

Domovinski pokret, dakle, radi jedino što Domovinski pokret zna: parazitira na nacionalnim podjelama i podgrijavanju mržnje, na teorijama zavjere i širenju panike, na izazivanju straha i nesigurnosti.

A to je opasno, pogotovo kad dolazi od stranke koja je trenutno na vlasti.

Pritom Andrej Plenković šuti i ostavlja Domovinskom pokretu slobodu da u ime i pod pokroviteljstvom njegove vlade manipulira neistinama i provocira lažima. I da sve neprovjerene, fabricirane, izmišljene informacije zamata u lakonsku izjavu: "Imamo pravo sumnjati u sve".

A sve kako se ne bi sumnjalo u Domovinski pokret i njegova ministra Davora Vlajčića.

Igranje vatrom

Prije dvije godine DP je prosvjedovao protiv eutanazije svinja i širio teorije zavjere o navodnom dogovoru HDZ-a i SDSS-a, tadašnjih koalicijskih partnera, da se ubijaju samo svinje u hrvatskim, ali ne i u srpskim selima.

Danas DP provodi eutanaziju, ali svoje licemjerje skriva iza konstrukcija o "specijalnom ratu" i srpskoj zavjeri protiv Hrvatske.

Međutim, pritom se postavlja ključno pitanje: što ako netko povjeruje njihovim riječima? Što ako netko pronađe u njihovim riječima opravdanje da se obračuna s onima koji navodno šire svinjsku kugu? Što ako na temeljima DP-ova huškanja izbiju sukobi?

Ne govorimo da će izbiti, "ali tko može tvrditi da neće"?

Domovinski pokret za to ne mari previše. Oni na takvoj politici ionako godinama parazitiraju, žicaju podršku i pabirče glasove. A sad u svemu tome imaju pokriće i premijera Andreja Plenkovića i njegova HDZ-a.

To su sada njegovi partneri i njegovi ministri.