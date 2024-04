Domovinski pokret slavio je u Internationalu, najveća drama bile su zaboravljene zastavice...

Jel ima piva? Pivo?, pokazivao je praznu čašu jedan od uzvanika u stožeru Domovinskog pokreta u hotelskom tunelu koji je glumio šank. S lijeve i desne strane naslagali su bili pića domaćih proizvođača. Vidjelo se bar po etiketama alkoholnih pića, dok su sokovi stajali u više desetaka prozirnih bokala.

-Vino? - odgovara konobar iz Nepala uzvaniku stranke koja je taman bila stala na 'nesretnih' 13 mandata.

- Ne vino, pivo! - sve je glasniji nervozni kolega iz stranke koji ne priča engleski, kojim je pak raspolagao poslužitelj. Konobar vadi kvalitetnog crnjaka, Festigiju Merlot naše Agrolagune, i pruža je prema čovjeku koji se prolomi u smijeh. Shvatio je na kraju u toj mimici što gost želi, jer eto, piva u tom trenu više nije bilo na stolu.

- A, 'pivo'? - kaže konobar koji je ubrao riječi gosta u buci tunela. Runda je ubrzo stigla u posudama s ledom i zapravo, bila je to jedina drama u stožeru Domovinskog pokreta.

Slučajno ili ne, ta stranka koja se zalaže za tradiciju i hrvatskog čovjeka, svoj je doček izbornih rezultata organizirala u zagrebačkom hotelu International. Valjda kao podsjetnik da naših ima i u drugim zemljama, a odselili su se zbog zasićenja korupcijom, niskim plaćama i sveopćom političkom depresijom. Kako smo čuli na ulazu, hotel je u ovom sunčano/kišnom travnju bio doslovno krcat. Ispred je stajao autobus s poljskim registracijama, no nije se radilo o političkim istomišljenicima Domovinskog pokreta iz te zemlje. Zapravo, s obzirom s koliko prostora raspolažu, stožer je bio sasvim ugodno mjesto za boravak.

Ispred ulaza u dvoranu stajala su dva zaštitara. Isto toliko bilo ih je unutra sa slušalicama u ušima i zapravo se nisu naradili. Iako se radi o desnoj stranci, za koju neki vežu stadionsko ponašanje, atmosfera je bila pomalo kazališna. U prostore za doček puštali su samo one s popisa. Nije se mogla čuti niti psovka, nije bilo skakanja po pozornici, zalijevanja pićem pa čak niti deranja. Povišeni tonovi bili su tek u nekim trenucima pjevanja domoljubnih domaćih pjesama Marka Perkovića Thompsona ili Mate Bulića. Došli su u jednom trenutku tamburaši, ali čak je i kolo izostalo.

Tko zna što se vrzmalo po glavama stranačkih vođa, jesu li željeli namjerno ispasti pristojni pa su pozvali samo one starije ljude, koji obično u to doba spavaju ili se pak radilo o samoj jezgri Domovinskog pokreta među kojima nema huškača, bit će jasno tek na idućim izborima i izgledu stožera.

Prvi znak, da bi možda moglo doći do 'eskalacije' u stožeru bilo je tijekom čitanja prvi rezultata tijekom prebrojenih 25 posto glasova. Kad je voditelj jedne televizije pročitao da je HDZ prvi s više od 60 mandata, neki su počeli pljeskati na opće čuđenje većina DP-a. Žamor drugih brzo ih je primirio pa takvu početničku grešku nisu ponavljali. Na svaki mandat DP-a su pljeskali, ali sve je ostalo na tome.

Među uzvanicima je gotovo pa 'stršila', što visinom, što sjajnim izgledom, bivša manekenka Ivančica Pahor koja se posljednjih godina bavi dizajnom nakita, a u politiku je ušla smatrajući da svojim životnim iskustvom može doprinijeti općem dobru. Bila je na listi DP u trećoj izbornoj jedinici.

Čudan je prisutnima, bio spoj Mislava Kolakušića i Ivana Vilibora Sinčića s Domovinskim pokretom.

- Kolakušić će dati mandat nama, a on će opet u Europski parlament - čula su se šuškanja među stolovima o toj političkoj kohabitaciji. Izgledalo je to samo kao brak iz koristi, jer se sam Kolakušić nije pojavio na pozornici s predsjednikom Domovinskog pokreta Ivanom Penavom. Ipak, on je za razliku od kolege Sinčića ipak bio izvjesno vrijeme među članovima stranaka i davao izjave. Sinčić se, naime, sa suprugom Vladimirom Palfi i ostalim kolegama iz Prava i pravde povukao u hotelski kafić. Iako su razvili svoj baner u prostorijama stožera, gotovo da je ostao nekorišten.

- To vam je kao sličica iz životinjskog carstva. Domovinski pokret je ona životinja, a broj u malom trokutu su Sinčić i ekipa. Na papiru su tu zajedno, ali čovjek nekad zaboravi na taj trokutić. Nebitan je, za razliku od životinje kojoj se 'djeca' vesele - kaže nam jedan sugovornik.

A u kut hotelskog kafića bio se sakrio i Zlatko Hasanbegović, inače drugi na listi u I. izbornoj jedinici odmah iza Kolakušića. U stožeru se uopće nije pojavljivao, nije ni popio na račun stranke, a vidjeti ga se moglo tek na nekoliko sekundi u foajeu dok je pričao na mobitel.

Življi je od njih bio je Stjepan Jimmy Stanić (95) koji je ondje došao sa ženom Barbarom (88). Oboje pjevači, navikli na zabave, zaplesali su u jednom trenutku pred okupljenima i izazvali pljesak. Vadila se kamera više kako bi ih snimili, no mlađi nisu pratili njihov primjer. Ugnjavili smo ih odmah na početku te su ispričali pokoju rečenicu.

- Pravi glasovi će dati više od izbornih anketa. Može i bolje. Mi se pojavljujemo, zbog zdravlja, samo na ovakvim važnijim okupljanjima - iskren je bio Stanić.

- Kad zajedno imamo 200 godina - puknula je u smijeh Barbara, no pokazali su kako je duh i dalje neukrotiv. Za razliku od ostalih uzvanika, njima su donijeli stolce u glavnu dvoranu i brinuli se o njima dok nisu otišli kući.

S druge strane, moguće je da je i ovakav izborni rezultat, koji je u trenucima pisanja ovog teksta DP-u davao 14 mandata, iznenadio i sam vrh stranke. Ankete su im davale četvrto, peto mjesto, a oni su bili treći najjači u zemlji. U toj 'kazališnoj gunguli', izgleda da su zaboravili podijeliti i stranačke i hrvatske zastavice koje su stajale na samom ulazu, kraj famoznog popisa uzvanika. U stožeru se pred kamerama tek vijorila jedna. Totalni vizualni poraz stranačke vojske.

Foto: Bogdan Blotnej/24sata

S druge strane, hrana je bila apsolutni pobjednik večeri. Tanjuri sa sirevima i kolačima bili su krcati. Nije nedostajalo niti kanapea s lososom, a s druge strane pašticada je bila kao bakina. Hotel je tu pokazao zavidnu razinu, a gosti su odgovorili jedući s osmjehom na licu. Nitko, tko je želio jesti, nije ostao gladan.

- Vidi ovaj luk - pokazivao je jedan kolega okupljenima fotografiju iz zadarskog Ričardovog stožera na kojoj se vidjela gajba s mladim lukom. Moguće je da su ondje jeli rukama i to povrće uz neko mekano pečeno janje, no s obzirom na ovu DP-ovu ponudu, vjerujte, nitko nije bio ljubomoran što ne mora jesti prstima.

Ono čega nije bilo je torte u bojama stranke. Taj simbol pobjede možda tek ispeku, ako dogovore vlast s drugim političkim opcijama. A da su pregovori i dogovori već počeli svjedočilo je i okupljanje čelnika stranke u ponoć, u foajeu hotela, nakon što su ispratili sve goste, kao zadovoljna mladenka nakon svadbe.