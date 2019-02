'Pričestio me Jezerinac. Tada sam znao da ću biti svećenik...'

Dan nakon što su se umirovljeni vojni ordinarij Juraj Jezerinac i Don Damir Stojić 'proslavili' nevjerojatnim izjavama i završili na naslovnici 24sata, u znak potpore don Stojić je na Facebooku objavio još jedan detalj koji ih povezuje.

Post je oslovio s "ponosan, ponosniji".

- Ovo je slika moje prve svete pričesti, 24. 5. 1981. u župi Naše Gospe Kraljice Hrvata u Torontu. Velika mi je čast što sam primio prvu svetu pričest od umirovljenog vojnog ordinarija, biskupa Jezerinca ili kako smo ga svi zvali: Fr. Jezerinac. Ne mogu biti ponosniji... - napisao je don Stojić.

Uz to, Stojić je još 2017. godine u intervjuu za portal Glasnik srca Isusova i Marijina kazao da je to zapravo bio trenutak kad je postao svjestan da će biti svećenik.

- Pa na dan moje prve pričesti, a to je bilo 1981., sjećam se da sam jednostavno imao neki poticaj, da mi je srce gorilo i da sam bio sretan te sam poslije pričesti otišao u svoju sobu, kleknuo i obećao Isusu da ću biti svećenik. Sjećam se i točnog datuma: 23. svibanj 1981. Još jedan mali detalj: na dan moje prve pričesti moja krsna kuma poklonila mi je mali kalež. Ja sam to tada kao dječak shvatio dosta ozbiljno; kalež može imati samo svećenik i onda sam ja pomislio da moram bit svećenik. Father Kelly je upravo to izvukao iz mene kad me upitao: „Jesi li kao mali dao neko obećanje Bogu?“ Sjećam se da sam, kad se to završilo, hodajući prema kući bio u šoku, s jedne strane sam lebdio, a čak me bilo i strah što ću i kako dalje - ispričao je Stojić za portal Glasnik srca Isusova i Marijina.

Podsjećamo, na naslovnici je završio jer je u svojoj propovjedio bio ispričao kako je jedna djevojka zauvijek izgubila mjesečnicu jer je vidjela oca kako gleda pornić i masturbira.

Mons. Jezerinac je pak vjernicima objasnio kako se rade parfemi: "Od mesa abortirane djece rade se najskuplji parfem".

Sada znamo da su ih život i vjera spojili još prije 38 godina.

Tema: Hrvatska