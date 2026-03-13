Obavijesti

News

Komentari 3
OBA SU PALA

VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Čitatelj 24sata

U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice

Odjednom je stigla hrpa policije. Odmah su ih uhitili, a plava torba sa zlatom je ostala pokraj auta. Uhvatili su bandu, ispričao nam je čitatelj koji je u Samoboru snimio uhićenje dvojice muškaraca za koje policija sumnja da su opljačkali zlatarnu u Zagrebu.

Uhićenje pljačkaša zlatarnica 00:55
Uhićenje pljačkaša zlatarnica | Video: čitatelj/24sata

Podsjetimo, policajci su na području Samobora uhitili dvojicu muškaraca koji se dovode u vezu s oružanom pljačkom zlatarnice koja se dogodila jutros oko 9 sati na Ljubljanskoj aveniji, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ). U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice zlatarnice, otuđivši tom prilikom novac i zlatni nakit.

Foto: Čitatelj 24sata

Tijekom pljačke nije bilo ozlijeđenih osoba, a PUZ ističe kako su dvojica muškaraca koji se dovode u vezu s ovim razbojstvom uhićeni dva sata nakon samog događaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje, dodaje policija.

Foto: Čitatelj 24sata

