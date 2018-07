Donald i Melania Trump susreli su se s kraljicom Elizabetom

Američki predsjednik Donald Trump, u pratnji prve dame Melanije, susreo se u petak s kraljicom Elizabetom u dvorcu Windsor.

Trumpa i Melaniju je 92-godišnja kraljica dočekala u dvorištu dvorca, uz vojni orkestar koji je kraljevskim pozdravom odao počast američkom predsjedniku i odsvirao američku himnu.

Prije nego će popiti čaj, Trump i kraljica Elizabetha su izvršili postrojavanje počasne straže.

Queen Elizabeth II meets US President Donald Trump at Windsor Castle https://t.co/3Q606Y04yc #TrumpVisitUK pic.twitter.com/VRXtDD1PP8

Ranije se Trump sastao s britanskom premijerkom Theresom May, a kasno navečer leti za Škotsku, gdje će biti u privatnom posjetu prije nego se uputi u Helsinki na summit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

President Trump arrives at Windsor Castle for meeting with Queen Elizabeth https://t.co/Wufxe6cUVT