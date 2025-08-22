Donald Trump: 'Chicago i New York bit će sljedeći gradovi koje ćemo učiniti sigurnima'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da će veliki demokratski gradovi Chicago i New York biti "idući" koje će u svoje ruke preuzeti savezne snage reda, službeno u cilju borbe protiv kriminala. Trump je iz Ovalnog ureda poručio da će njegova vlada "učiniti američke gradove jako, jako sigurnima", čime je dao naslutiti da će Nacionalna garda biti raspoređena u velegradovima kojima upravljaju demokrati.

"Chicago, to je kaos (...) pa će vjerojatno biti idući", rekao je, dodajući da će savezne snage reda "pomoći i New Yorku", najvećem gradu u SAD-u.

Trump, izabran na programu borbe protiv imigracije i kriminala, stavio je 11. kolovoza održavanje reda u Washingtonu pod okrilje svoje administracije i rasporedio Nacionalnu gardu.

Objasnio je da su Washington, koji ima jedinstven status u zemlji, "preplavile nasilne bande" i da ga želi "očistiti".

Neimenovani dužnosnik Pentagona rekao je u petak da će pripadnici Nacionalne garde u Washingtonu "uskoro" nositi oružje.

Trump je ranije rasporedio Nacionalnu gardu i marince u Los Angelesu za vrijeme velikih prosvjeda protiv protuimigrantske politike republikanske vlade, usprkos protivljenju demokratskog guvernera Kalifornije Gavina Newsoma.