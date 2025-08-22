Trumpov majstor katastrofe. Ide Putinu u goste i hvali ga: 'To što on radi je apsurdno i opasno...'

Steve Witkoff je Trumpov "majstor katastrofe". Trenutačna situacija s pregovorima o miru u Ukrajini ne bi bila u tolikoj lošoj poziciji da nije njega. Čovjeka čak i optužuju da ne zna imena ukrajinskih regija o čijim sudbinama nastoji odlučivati, piše u velikoj analizi o Witkoffu, američkom državnom tajniku, Foreign Policy.

Witkoff je više puta posjetio Moskvu i sastao se s Vladimirom Putinom, a navodno barem jednom prilikom i krivo razumio ono što mu je Putin kazao.

Iz Bijele kuće to demantiraju, kažu da je Witkoff sve shvatio, ali većina upućenih u lik i djelo ovog gospodina baš i nije povjerovala demantiju...

- Takav propust je očekivan za izaslanika koji je iz svojih sastanaka isključio stručnjake iz američkog Ministarstva vanjskih poslova i Vijeća za nacionalnu sigurnost, ljude koji imaju znanja o Rusiji, Ukrajini, pregovorima na visokoj razini... Ponekad se tijekom sastanaka u Rusiji oslanjao isključivo na prevoditelje koje je osigurao Kremlj, što je zapanjujuće kršenje pravila diplomacije - piše FP.

"Taj čovjek nema pojma o čemu govori", kazao je nedavno za Bild jedan ukrajinski član Vlade, a isti stav navodno dijele i u njemačkoj Vladi...

Witkoff je bio prisutan i tijekom velikog sastanka Trump-Putin na Aljasci... Trump mu i dalje vjeruje, smatra ga pravim čovjekom koji će pridonijeti završetku rata. I koji će usput hvaliti Trumpa, hvaliti učinke samita u Anchorageu, najavljivati buduće sastanke...

A iako su iz SAD-a najavljivali kako bi sastanak Zelenski-Putin, možda i uz prisustvo Trumpa, trebao biti u dogledno vrijeme, Rusi, tj. Putin, baš i nisu zainteresirani. Nastavljaju bombardirati Ukrajinu...

- Vjerojatno glavni razlog zašto je zadržao Trumpovo povjerenje je što kao papiga ponavlja stavove Kremlja. Ponavlja lažne tvrdnje o diskriminaciji Rusa i ruskog jezika u Ukrajini... - piše FP. Pa onda Trump isto to čuje od Putina...

A jedna od najbizarnijih tvrdnji Witkoffa je ona o tome kako je ruska kontrola nad okupiranim teritorijima u Ukrajini dobila legitimitet na organiziranim referendumima. To su oni 'referendumi' na kojima je ruska vojska dolazila ljudima na vrata s oružjem s glasačkim listićima... Taj 'referendum', jasno je svima, nije imao nikakve veze s demokracijom.

Ali eto, Witkoff, neupućen kakav je, smatra da je tu sve bilo legalno...

- Mislim da Putin nije loš tip. On je velik vođa. On je snažan za svoju zemlju i vjeruje u ono što radi - kazao je svojevremeno o Putinu Witkoff.

To što Putin šalje na tisuće raketa i dronova na Ukrajinu je prešutio.

- Nevjerojatno je da je Witkoff prisutan na pregovorima na visokoj razini, dok je general Keith Kellog, čovjek koji je više puta posjetio Kijev kao Trumpov izaslanik, stavljen sa strane. U svijetu gdje su profesionalizam i točnost bitni, Witkoff bi već odavno bio bez posla. Ali on je i dalje tu jer je savršeno utjelovljuje Trumpov pristup međunarodnim odnosima. Oni preziru diplomatske ekspertize, misle da se sukobi mogu riješiti tapkanjem po leđima i zdravim razumom. Sastanak na Aljasci ponovno je razotkrio dubinu Trumpove sklonosti prema Rusiji, sklonosti koju je Witkoff tako uspješno njegovao. Trumpa nimalo ne zanimaju Putinovi moralni principi ili njihov potpuni izostanak. Putin je vođa velike i navodno snažne zemlje, pa, prema Trumpu, zaslužuje hvalospjeve. Zelenski očito nema isto mjesto u Trumpovu srcu. On je tek vazal, obična marioneta kojom se može upravljati - zaključuje FP, koji ponašanje i 'diplomaciju' Trumpa i Witkoffa naziva apsurdnim i opasnim...