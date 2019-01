Donald Trump: Govor u stanju nacije održat ću nakon blokade

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je u četvrtak da će odgoditi godišnji govor o stanju nacije, predviđen za 29. siječnja, dok se ne završi djelomična blokada vlade koja traje od 22. prosinca.

- Održat ću govor kada blokada završi - poručio je predsjednik Trump na Twitteru.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an....