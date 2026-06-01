Donald Trump: 'Iran stvarno želi postići dogovor sa SAD-om. Samo se opustite i uživajte...'

Njegova objava dolazi samo nekoliko sati nakon što je američka vojska objavila da je tijekom vikenda napala iranske vojne lokacije, a iranska Revolucionarna garda objavila je da je kao odgovor ciljala američku bazu. To je najnovija u nizu razmjena vatre usred pregovora o okončanju tromjesečnog rata.

„Iran zaista želi postići dogovor, i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama“, objavio je Trump na svojoj mreži Truth Social sat vremena nakon ponoći.

Trump je također napisao da mu je teže pregovarati s Iranom uz sve kritike koje prate sukob.

„... MNOGO mi je teže dobro obavljati svoj posao i pregovarati kada politički kritičari negativno 'cvrkuću' u mjeri koja nikada prije nije viđena, iznova i iznova - da bih se trebao kretati brže, ili sporije, ili ići u rat, ili ne ići u rat, ili što god“, napisao je predsjednik na Truth Socialu uključivši u to i "kako se čini nepatriotske republikance".

„Samo se opustite i uživajte, na kraju će sve dobro ispasti – uvijek ispadne!“ .

Trump je u petak rekao da će uskoro odlučiti o predloženom sporazumu o produljenju primirja s Iranom.

SAD i Iran sporadično razmjenjuju napade otkako je primirje stupilo na snagu početkom travnja, dok diplomacija usmjerena na trajniji sporazum sporo napreduje.

Slična razmjena dogodila se prošlog četvrtka i obje su je strane opisale gotovo identičnim riječima.

Američki napadi na iransku obalu Perzijskog zaljeva tijekom vikenda bili su odgovor na "agresivne iranske akcije koje su uključivale rušenje američkog drona MQ-1 koji je djelovao iznad međunarodnih voda", priopćilo je američko središnje zapovjedništvo u objavi na X.

"Američki borbeni zrakoplovi brzo su odgovorili eliminirajući iransku zračnu obranu, zemaljsku kontrolnu stanicu i dva jurišna drona koji su predstavljali jasne prijetnje brodovima koji su plovili kroz regionalne vode", priopćio je CENTCOM, dodajući da će nastaviti štititi američku imovinu i interese tijekom primirja.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde priopćio je u ponedjeljak da je ciljao zračnu bazu koju koristi SAD, kao odgovor na napad na južni Iran, bez identificiranja o kojoj se bazi radi.

Protuzračna obrana u Kuvajtu, gdje se nalazi glavna američka baza, presrela je u ponedjeljak rakete i dronove dok su se sirene oglasile diljem zemlje, izvijestila je državna novinska agencija KUNA, bez daljnjih detalja.

Rat koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. veljače ubio je tisuće ljudi, uglavnom u Iranu i Libanonu, te uzrokovao globalnu ekonomsku krizu podizanjem cijena energije zbog iranskog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

Trump je pod pritiskom da ponovno otvori Hormuški tjesnac i snizi cijene benzina u SAD-u uoči kongresnih izbora u studenom, jer birači pokazuju sve veću frustraciju zbog rastućih cijena.

Istodobno, suočava se s potencijalnom reakcijom jastrebova u vlastitoj stranci u slučaju bilo kakvih ustupaka Teheranu.

Trump je rekao da je njegov ključni cilj u ratu spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje s vlastitim visoko obogaćenim uranijem.

Teheran je dosljedno niječe da ima planove za to.

Dvije strane i dalje su u sporu oko nekoliko drugih pitanja, poput zahtjeva Teherana za ukidanje sankcija i oslobađanje desetaka milijardi dolara iranskih prihoda od nafte zamrznutih u stranim bankama.

Izraelski rat u Libanonu s Hezbolahom koji podržava Iran još je jedna velika prepreka.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u nedjelju da je naredio trupama da uđu dublje u Libanon u borbi protiv militantne skupine Hezbolah.

Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je s libanonskim predsjednikom Josephom Aounom i Netanyahuom o diplomatskim pregovorima između Izraela i Libanona te je predložio plan koji bi omogućio "postupnu deeskalaciju".