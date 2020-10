Donald Trump je kao pas pušten s lanca, a Joe Biden jedva stoji

Prof. Đana Luša smatra da debata neće imati utjecaj na neodlučne birače, ali smatra skandaloznim i vrlo opasnim Trumpove izjave o rasnim nemirima te da neće prihvatiti rezultate izbora

<p>Takva debata je bila i očekivana. Negledljiva i nimalo sadržajna, po mnogima i najgora u američkoj povijesti. S jedne strane vrlo agresivnog Trumpa, a s druge usporenog Bidena. Birači nisu čuli ništa novog. Rekla nam je to prof. dr. sc. <strong>Đana Luša</strong>, stručnjakinja za vanjsku politiku SAD-a.</p><h2>Pogledajte video: Debata kaosa Trumpa i Bidena</h2><h2>Pljuvanje, uvrede i laži</h2><p>Naime, republikanski predsjednik Donald Trump i demokratski protukandidat Joe Biden žestoko su se sukobili oko Trumpova upravljanja korona krizom, oko ekonomije i poreza, u prvoj debati u utorak obilježenoj neprekidnim Trumpovim upadicama.</p><h2>Trumpove izjave skandalozne i opasne</h2><p>U vrlo kaotičnoj predsjedničkoj debati Biden je napao Trumpa zbog načina na koji je vodio krizu oko korona virusa rekavši kako je predsjednik paničario i nije uspio zaštititi Amerikance, dok je Trump branio svoj način.</p><p>- Napravili smo odličan posao. Ti nikad ne bi obavio ovako dobar posao, to ti nije u krvi - rekao je Trump.</p><p>Biden je optužio Trumpa da otvara ekonomiju po cijenu žrtava COVID-a, a Trump Bidena da želi zatvoriti zemlju po cijenu ekonomije.</p><p>Nisu se složili ni oko cjepiva, gdje je Trump rekao da će proći tjedni da cjepivo bude gotovo, a Biden da neće biti spremno do polovice sljedeće godine.</p><h2>Hoćeš li više zašutjeti, čovječe?!</h2><p>Dva su kandidata često simultano govorila dok je moderator tražio red. A Biden je predsjednika u jednom trenutku upitao:</p><p>“Hoćeš li više ušutjeti, čovječe”.</p><p>Zapaljivi Trump i umjereniji Biden debatirali su o širokoj lepezi urgentnih političkih pitanja, uključujući pandemiju korona virusa u kojoj je u SAD-u umrlo 200.000 ljudi, prosvjedima protiv rasne nepravde, kao i o borbi za Vrhovni sud, ali nisu se libili ni teških optužbi.</p><p>- Ti si najgori predsjednik kojeg je Amerika imala - optužio je Biden Trumpa,</p><p>- Učinio sam više u 47 mjeseci nego ti u 47 godina - odgovorio mu je Trump.</p><p>Prof. Luša smatra da debata neće imati utjecaj na neodlučne birače, ali smatra skandaloznim i vrlo opasnim Trumpove izjave o rasnim nemirima te da neće prihvatiti rezultate izbora.</p><p>- To je preopasno u ovakvoj situaciji, bojim se da bi sukobi mogli eskalirati - rekla je Luša.</p>