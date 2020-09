5 najvećih pljuvačina u debati: Klaune, lažove, sve si sj***o

U vrlo kaotičnoj predsjedničkoj debati Biden je napao Trumpa zbog načina na koji je vodio krizu oko koronavirusa, kazavši da je predsjednik paničario i nije uspio zaštititi Amerikance

<p>Prva predsjednička debata između <strong>Joe Bidena</strong> i <strong>Donalda Trumpa</strong> ocijenjena je kao katastrofalna, a glavni razlog tome su niski udarci koje su si kandidati međusobno davali cijelo vrijeme. Nije trebalo dugo da krenu s ružnim komentarima i uvredama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Debata između Trumpa i Bidena</strong></p><p>Odmah na početku debate, kad su se dotakli teme inzulina za koji je Trump obećao da će biti 'jeftin poput vode', Biden ga je prozvao lažovom. </p><h2>'Svi znaju da je lažov'</h2><p>- Sve što on govori je laž. Neću ga prozivati, svi znaju da je lažov - rekao je demokratski kandidat, a Trump mu je na to odgovorio kako je diplomirao kao najgori u razredu, a ne najbolji. Iako ga je moderator upozorio da prekine i pusti Bidena da završi, aktualni predsjednik to nije napravio. </p><h2>'Ti si klaun'</h2><p>- Ljudi znaju što ovaj klaun radi. On nije za ljude koji trebaju zdravstvenu pomoć. On nikad ništa nije napravio - nastavio je Biden rekavši kako Trump priča o pustim željama, a ovaj ga je opet prekinuo. </p><h2>'Hoćeš li začepiti?' </h2><p>- Hoćeš li začepiti, čovječe? - pitao ga je Biden, što nije bilo posljednji put u debati. Biden je ušutkavao Trumpa i kod pitanja ekonomije i školstva. </p><p>- On nema plan za to. Trebate omogućiti novac i sanitarne potrepštine - komentirao je Biden. </p><p><b>- </b>Reci to Nancy Pelosi - odgovorio je Trump na što mu je ovaj poručio 'Hoćeš li biti tiho?'. </p><h2>'Sve si sj***o'</h2><p>Osim niskih udaraca, u debati se mogla čuti i pokoja prostota, pogotovo kada je porezni zakon u pitanju. I dok se Trump branio kako je platio milijune poreza od 2000. do 2015., Biden je rekao kako će promijeniti zakon upravo zbog njega. Kad ga je aktualni predsjednik pitao zašto nije to ranije napravio, ovaj mu je odgovorio: </p><p>- Zato što nismo imali predsjednika koji je sve sj***o - izjavio je Biden. </p><h2>'Sin ti je izbačen iz vojske' </h2><p>Trump se dotaknuo i sina Joe Bidena kojega je optužio da je uzeo novac od Putina, ali i da šmrče kokain. </p><p><b>- </b>On je izbačen iz vojske zbog korištenja kokaina i dobio je posao tek kad si ti došao na mjesto potpredsjednika - rekao je Trump, a Biden se branio i rekao kako to nije istina te kako je njegov sin imao problem s drogama, no kako se liječi. </p>