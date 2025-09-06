Obavijesti

News

Komentari 0
'BIT ĆE GADNO'

Donald Trump: SAD vode vrlo duboke pregovore s Hamasom, poziva na oslobađanje talaca

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Donald Trump: SAD vode vrlo duboke pregovore s Hamasom, poziva na oslobađanje talaca
Foto: Brian Snyder

Trump u "dubokim" pregovorima s Hamasom! Traži oslobađanje svih talaca u Gazi, ali situacija je "teška". Hoće li postići dogovor? Napetost raste

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je Washington u "vrlo dubokim" pregovorima s palestinskom militantnom skupinom Hamas i pozvao ih da oslobode sve taoce u Gazi.

"U vrlo smo dubokim pregovorima s Hamasom", rekao je Trump novinarima, napomenuvši da će stanje biti "teško" i "gadno" ako Hamas nastavi držati izraelske taoce.

"Rekli smo, pustite ih sve van, odmah, pustite ih sve van. I dogodit će im se puno bolje stvari, ali ako ih ne pustite sve van, bit će to teško stanje, bit će to gadno", rekao je Trump, dodajući da Hamas "traži neke stvari koje su u redu".

'CINIČNA' DIPLOMACIJA Kremlj o Trumpu: 'Na temelju interesa SAD-a, on čini sve kako bi zaustavio ratove u svijetu'
Kremlj o Trumpu: 'Na temelju interesa SAD-a, on čini sve kako bi zaustavio ratove u svijetu'

Trump nije dalje objašnjavao. Palestinski militanti su uzeli preko 250 talaca u Gazi nakon napada u listopadu 2023. u Izraelu u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, prema izraelskim podacima.

U napadu američkog saveznika Izraela na Gazu ubijeni su deseci tisuća ljudi, interno raseljeno cijelo stanovništvo Gaze te su potaknute optužbe za genocid i ratne zločine na međunarodnim sudovima i od strane nekoliko skupina za ljudska prava. Izrael poriče optužbe.

STRAH NA BALTIKU Dramatična izjava estonskog predsjednika: Budite spremni ako Amerika i Trump...
Dramatična izjava estonskog predsjednika: Budite spremni ako Amerika i Trump...

Trump je tijekom svoje predsjedničke kampanje obećao brz kraj rata u Gazi, ali rješenje je bilo nedostižno. Hamas još uvijek drži oko 50 izraelskih talaca u Gazi, a smatra se da je njih 20 još uvijek živo. Hamas je rekao da će pustiti neke taoce uz privremeno primirje, dok je Trump više puta rekao da želi puštanje svih talaca.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će rat u Gazi završiti samo ako se puste svi taoci, Hamas razoruža, Izrael uspostavi sigurnosni nadzor nad enklavom i uspostavi alternativna civilna uprava. Hamas zahtijeva kraj rata i povlačenje Izraela iz Gaze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...
NEVJEROJATNO I SKANDALOZNO!

EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...

Zagrebačka bolnica propustila mu je dati otkaz ugovora o radu kad je aktivirao 6+6. Suzdržavamo se od komentara, rekli su nam iz Ravnateljstva. Beroš se nedavno prijavio na natječaj u istoj bolnici...
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025