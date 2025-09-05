Kremlj o Trumpu: 'Na temelju interesa SAD-a, on čini sve kako bi zaustavio ratove u svijetu'

Pristup američkog predsjednika Donalda Trumpa u vođenju diplomacije kroz sklapanje trgovinskih dogovora "prilično je ciničan", ali u pozitivnom smislu, izjavio je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

U intervjuu za ruski novinski list Argumenty i Fakty, Peskov je usporedio Trumpov stav sa stavom europskih zemalja koje, kako je opisao, čine sve što mogu kako bi spriječile mirno rješavanje rata u Ukrajini.

"Naprotiv, Trump je puno konstruktivniji. On je, u pozitivnom smislu te riječi, prilično ciničan. U smislu - zašto se boriti ako možeš trgovati? Na temelju interesa Amerike, on čini sve da zaustavi ratove", rekao je Peskov.

Putinov glasnogovornik rekao je da bi Rusija radije riješila sukob u Ukrajini diplomatskim, umjesto vojnim putem.

"Ako nam Trump može pomoći u stavljanju tih političkih i diplomatskih sredstava na raspolaganje, onda se naši interesi poklapaju i to treba pozdraviti", zaključio je.

Trump je posljednjih mjeseci oscilirao između samouvjerenih izjava da Putin želi okončati rat i oštrog kritiziranja ruskog vođe zbog kontinuiranog bombardiranja ukrajinskih gradova.

Moskva je s druge strane kontinuirano laskala Trumpu i hvalila njegove mirovne napore, a istovremeno optuživala europske vlade da pokušavaju sabotirati taj proces.

Trump i Putin održali su samit na Aljasci prije tri tjedna, a Peskov je rekao da vjeruje da bi se novi susret mogao organizirati vrlo brzo ako to smatraju potrebnim. "Radni kontakti se odvijaju cijelo vrijeme", rekao je.

Trump je u četvrtak rekao da će uskoro razgovarati s Putinom.