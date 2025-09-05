Obavijesti

STRAH NA BALTIKU

Dramatična izjava estonskog predsjednika: Budite spremni ako Amerika i Trump...

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Dramatična izjava estonskog predsjednika: Budite spremni ako Amerika i Trump...
Foto: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborc

Na pitanje očekuje li da će Trump pojačati pritisak na Putina, estonski predsjednik čija je zemlja već obećala vojnike za ukrajinsku inicijativu uzvratio je kako mnogo toga ovisi o Trumpovu temperamentu

Europske države koje graniče s Rusijom trebale bi se pripremiti na mogućnost da Washington povuče dio svojih vojnika iz regije i početi graditi vlastite vojne kapacitete, poručio je predsjednik Estonije Alar Karis u razgovoru za POLITICO.

Karis je otkrio da je na važnost američke vojne prisutnosti u istočnoj Europi osobno upozorio američkog predsjednika Donalda Trumpa, kada su dvojica lidera u travnju, na pogrebu pape Franje, sjedila zajedno gotovo dva sata. 

U.S. President Donald Trump makes announcement at the White House
Foto: Brian Snyder

 - Sve sam mu objasnio. Prisutnost američkih vojnika u Estoniji – ne samo u Estoniji, nego i u Europi – od ključne je važnosti. I to ne samo za Europu, nego i za same Sjedinjene Države - rekao je Karis u estonskom predstavništvu pri Europskoj uniji. 

Iako su ga djelomično umirile Trumpove izjave, osobito ovog tjedna kada je obećao da će američki vojnici ostati u Poljskoj, Karis je naglasio da je vrlo teško predvidjeti što će Washington učiniti na Baltiku. Smatra da zemlje poput Estonije moraju biti spremne na svaki scenarij. 

KOMENTIRAO I STRANE TRUPE Putin: 'Zelenski, molim te, dođi u Moskvu na pregovore. Mogu garantirati da ćeš biti siguran!'
Putin: 'Zelenski, molim te, dođi u Moskvu na pregovore. Mogu garantirati da ćeš biti siguran!'

 - Mogućnost povlačenja NATO-ovog najvećeg člana znači da moramo graditi vlastite kapacitete - rezonira estonski šef države.

Američka prisutnost na Baltiku

Sjedinjene Države trenutačno imaju oko 2000 vojnika raspoređenih u baltičkim državama – Estoniji, Litvi i Latviji – u sklopu pojačanih snaga nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Pentagon upravo provodi reviziju globalnog rasporeda snaga, čiji se rezultati očekuju krajem mjeseca. Pregled vodi Elbridge Colby, zamjenik američkog ministra obrane za politiku, poznat kao zagovornik smanjivanja američke prisutnosti u Europi.

Karis je u Bruxelles doputovao na razgovore s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, u isto vrijeme kada se ondje okupila skupina europskih lidera iz tzv. „koalicije voljnih“, koji rade na sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Na to je stigla i reakcija Moskve: glasnogovornik ruskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Rusija neće prihvatiti prisutnost stranih trupa u Ukrajini kao dio mogućeg prekida vatre.

Russian POWs board bus in Belarus after release from Ukraine
Foto: Russian Defence Ministry

Na pitanje očekuje li da će Trump pojačati pritisak na Putina, estonski predsjednik – čija je zemlja već obećala vojnike za ukrajinsku inicijativu – uzvratio je kako mnogo toga ovisi o Trumpovu temperamentu.

 - Estonija i mnoge europske zemlje trenutačno podržavaju ono što Trump radi. Toliko je puta razgovarao s Putinom, a ništa se ne događa ... Mislim da već gubi strpljenje - rekao je Karis.

