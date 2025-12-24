NAKON RAZILASKA FOTO Pogledajte kako izgleda centar Zagreba nakon slavlja na Badnjak: 'Smeće, staklo, boce!'

Ulice u samom centru Zagreba pune su smeća, razbijenih boca i stakla nakon što su stotine ljudi pjevale, pile i feštale za Badnjak. Veselilo se od prijepodneva, kiša je pljuštala, ali nije ih rastjerala ljude koji su se veselili i pjevali u glas. Na Cvjetnom trgu, špici Zagreba, ugostitelji su postavili cerade i tende, kako stolovi i gosti ne bi pokisnuli. Navečer su se svi razišli, a nakon slavlja, na ulici je ostalo i dosta smeća.