Donald Trump tvrdi: Pozvali su nas na sastanak u Europi, sudjelovao bi i Zelenski

Piše HINA,
Donald Trump tvrdi: Pozvali su nas na sastanak u Europi, sudjelovao bi i Zelenski
Trump je u Bijeloj kući rekao da je telefonom razgovarao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i britanskim premijerom Keirom Starmerom

Sjedinjene Američke Države pozvane su na sastanak u Europi ovog vikenda, na kojem se očekuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, rekao je u srijedu američki predsjednik Donald Trump. Međutim, Trump je ostavio otvorenim pitanje hoće li SAD prisustvovati sastanku i, ako hoće, na kojoj razini.

Trump je u Bijeloj kući rekao da je telefonom razgovarao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i britanskim premijerom Keirom Starmerom o situaciji u Ukrajini.

"Željeli bi da odemo na sastanak tijekom vikenda u Europu, a mi ćemo donijeti odluku ovisno o tome s čime se jave", rekao je Trump, ne precizirajući na koga misli.

Na pitanje očekuje li se na skupu i ukrajinski predsjednik, Trump je odgovorio: "Sa Zelenskim i nama."

WASHINGTON POST Sedam točaka za mir. Evo kako će završiti rat u Ukrajini
Sedam točaka za mir. Evo kako će završiti rat u Ukrajini

U vezi s pozivom s Merzom, Macronom i Starmerom, Trump je rekao da su "razgovarali o Ukrajini prilično oštrim riječima".

Dodao je da je bilo "nekih malih sporova oko ljudi", ne navodeći detalje.

Ponovno je pozvao na održavanje izbora u Ukrajini.

Njemačka vlada ranije je izjavila da su četvorica čelnika razgovarala o statusu pregovora o prekidu vatre u Ukrajini te da namjeravaju nastaviti intenzivan rad u nadolazećim danima na mirovnom planu koji podržava SAD.

