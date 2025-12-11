Obavijesti

News

Komentari 0
RUSI TVRDE:

'Ukrajina izvela veliki napad dronovima, napali i Moskvu'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
'Ukrajina izvela veliki napad dronovima, napali i Moskvu'
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS

Rusija je u četvrtak objavila da je Ukrajina pokrenula veliki zračni napad s najmanje 287 dronova koji su oboreni iznad niza regija, uključujući Moskvu

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je najmanje 40 dronova oboreno iznad moskovske regije, koja zajedno sa samim gradom ima više od 22 milijuna stanovnika.

Opseg štete još se ne zna, ali letovi su preusmjereni sa svih glavnih moskovskih zračnih luka.

Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. i trenutno kontrolira nešto manje od petine ukrajinskog teritorija.

Pokretanje videa...

Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba 01:19
Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba | Video: 24sata/reuters

Rusija je zasula svojeg manjeg susjeda raketama i dronovima, nedavno ciljajući njegov energetski sektor. Ukrajina je ove godine pokušala uništiti ruske rafinerije nafte i naftne terminale dronovima.

Ukrajinski morski dronovi u srijedu su pogodili i onesposobili tanker koji je trgovao ruskom naftom dok je plovio kroz ekskluzivnu ekonomsku zonu Ukrajine u Crnom moru prema ruskoj luci Novorosijsk, rekao je ukrajinski dužnosnik.

Troškovi ratnog osiguranja za brodove koji plove prema Crnom moru naglo su porasli, a osiguravatelji svakodnevno preispituju police dok se sukob u Ukrajini širi na morske putove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump poslao dokumente. U Europi pali na guzicu kada su vidjeli što traži. Je li ovo kraj?
SAMO BIZNIS

Trump poslao dokumente. U Europi pali na guzicu kada su vidjeli što traži. Je li ovo kraj?

Amerikanci su predložili da se Ukrajina obnovi uz pomoć 200 milijardi dolara zamrznutih ruskih sredstava. Obnovu bi naravno vodile američke tvrtke
Donald Trump tvrdi: Pozvali su nas na sastanak u Europi, sudjelovao bi i Zelenski
OVOG VIKENDA

Donald Trump tvrdi: Pozvali su nas na sastanak u Europi, sudjelovao bi i Zelenski

Trump je u Bijeloj kući rekao da je telefonom razgovarao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i britanskim premijerom Keirom Starmerom
Zelenski: 'Ne trebamo pritisak oko izbora, odluke moraju biti u skladu s ukrajinskim zakonima'
SPREMAN ODRŽATI IZBORE

Zelenski: 'Ne trebamo pritisak oko izbora, odluke moraju biti u skladu s ukrajinskim zakonima'

Ukrajinski predsjednik poručio je da će se o mogućim izborima razgovarati isključivo u okviru zakona i sigurnosnih uvjeta, te upozorio Washington i druge saveznike da ne stvaraju dodatni pritisak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025