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Donald Trump uvodi 'AI cara': Osniva posebne snage za umjetnu inteligenciju

Piše HINA,
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Donald Trump uvodi 'AI cara': Osniva posebne snage za umjetnu inteligenciju
Foto: Evan Vucci
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Američki predsjednik Donald Trump najavio je osnivanje posebne jedinice koja će regulirati umjetnu inteligenciju, ističući potrebu za ravnotežom između rasta industrije i nadzora njenih potencijalno štetnih aspekata.

Američki predsjednik Donald Trump napisao je u subotu u objavi na društvenim mrežama da osniva "Snage umjetne inteligencije" koje će nadgledati regulaciju umjetne inteligencije te da će u bliskoj budućnosti imenovati koordinatora, "cara za umjetnu inteligenciju". "Ni u kojem slučaju nećemo sprječavati ili gušiti rast ove nevjerojatne industrije", napisao je Trump na mreži Truth Social. "Radije, cijenit ćemo je, pomagati joj i nadgledati je kako raste! Međutim, tražit ćemo ono što je loše i to možemo učiniti jednostavno, s našim postojećim sustavom kaznenog i građanskog pravosuđa."

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

Trump je ranije ovaj tjedan objavio da je "bolesna teorija zavjere" stvorena protiv umjetne inteligencije i informacijskih centara. Odbacio je pozive za novim saveznim AI pravilima, rekavši da Sjedinjene Države samo trebaju snažnog predsjednika da regulira tehnologiju.

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Američki dužnosnici rekli su da će temu umjetne inteligencije otvoriti s Kinom kako se američki predsjednik priprema sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom sljedeći tjedan.

Washington i Peking gledaju na napredak u umjetnoj inteligenciji kao ključan za svoju gospodarsku i vojnu konkurentnost, no i dalje se razilaze glede pitanja o pristupu naprednim čipovima, optužbi za kopiranje tehnologije i regulacije AI industrije.  

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