Donald Trump uvodi 'AI cara': Osniva posebne snage za umjetnu inteligenciju

Američki predsjednik Donald Trump napisao je u subotu u objavi na društvenim mrežama da osniva "Snage umjetne inteligencije" koje će nadgledati regulaciju umjetne inteligencije te da će u bliskoj budućnosti imenovati koordinatora, "cara za umjetnu inteligenciju". "Ni u kojem slučaju nećemo sprječavati ili gušiti rast ove nevjerojatne industrije", napisao je Trump na mreži Truth Social. "Radije, cijenit ćemo je, pomagati joj i nadgledati je kako raste! Međutim, tražit ćemo ono što je loše i to možemo učiniti jednostavno, s našim postojećim sustavom kaznenog i građanskog pravosuđa."

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

Trump je ranije ovaj tjedan objavio da je "bolesna teorija zavjere" stvorena protiv umjetne inteligencije i informacijskih centara. Odbacio je pozive za novim saveznim AI pravilima, rekavši da Sjedinjene Države samo trebaju snažnog predsjednika da regulira tehnologiju.

Američki dužnosnici rekli su da će temu umjetne inteligencije otvoriti s Kinom kako se američki predsjednik priprema sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom sljedeći tjedan.

Washington i Peking gledaju na napredak u umjetnoj inteligenciji kao ključan za svoju gospodarsku i vojnu konkurentnost, no i dalje se razilaze glede pitanja o pristupu naprednim čipovima, optužbi za kopiranje tehnologije i regulacije AI industrije.