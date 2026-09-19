Medvedev prijeti zbog sankcija Trumpa: 'Treba odgovoriti izravnim vojnim odvraćanjem'

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poručio je da bi Moskva na nove američke sankcije trebala odgovoriti "izravnim vojnim odvraćanjem". Njegova poruka stigla je dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao opsežan paket novih mjera protiv Rusije.

- Preko oceana također čuju samo jezik izravnog vojnog odvraćanja i upravo tim jezikom trebamo odgovarati na rusofobne gadosti poput Grahamova zakona - napisao je Medvedev na Telegramu.

Medvedev, koji danas obnaša dužnost zamjenika predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, nije pojasnio što bi takav odgovor konkretno značio. Također nije najavio nikakvu određenu rusku vojnu akciju.

Trump je u petak potpisao zakon kojim se znatno proširuju sankcije i druge gospodarske mjere usmjerene protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. Bijela kuća potvrdila je da paket uključuje sankcije, carine i zabrane povezane s Rusijom, a istodobno produljuje postojeće sankcije protiv Irana.

Nove mjere usmjerene su na ruske dužnosnike, banke, energetski i obrambeni sektor te brodove povezane s takozvanom ruskom "flotom u sjeni", kojom Moskva pokušava zaobići ograničenja na izvoz energenata.

Zakon američkom predsjedniku daje i mogućnost uvođenja carina do 100 posto najvećim kupcima ruske nafte ili plina, uz određene iznimke.

Paket je nakon višemjesečnih pregovora dobio snažnu potporu u američkom Kongresu. U Senatu je usvojen s 86 glasova za i 11 protiv, dok je u Zastupničkom domu prošao sa 262 prema 159 glasova.

Zakon nosi ime republikanskog senatora Lindseyja Grahama, koji je više od godinu dana radio na njegovu donošenju zajedno s demokratskim senatorom Richardom Blumenthalom.

Graham je preminuo u srpnju, nedugo nakon povratka iz Ukrajine, a novi zakon jedan je od posljednjih velikih projekata na kojima je radio.

Medvedev ga je u svojoj objavi nazvao "mrtvim teroristom", nastavljajući niz oštrih poruka usmjerenih prema SAD-u, Ukrajini i drugim zapadnim državama.

Bivši ruski predsjednik posljednjih je godina često iznosio oštre prijetnje prema Zapadu. Više je puta spominjao i mogućnost uporabe nuklearnog oružja te upozoravao članice NATO-a zbog njihove vojne potpore Ukrajini.

Njegove su se poruke prošle godine našle i u središtu javne prepirke s Trumpom. Nakon jedne od Medvedevljevih objava, u kojoj je spomenuo ruski sustav nuklearnog odgovora poznat kao "Mrtva ruka", Trump je naredio premještanje dviju američkih nuklearnih podmornica.

Unatoč najnovijim prijetnjama, zasad nema objavljenih konkretnih ruskih vojnih mjera kao odgovora na novi američki zakon. Kremlj također nije objavio zaseban plan vojnog odgovora na sankcije.