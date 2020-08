Biden: izvući ću Ameriku iz tame u koju ju je uvukao Trump

Bit ću saveznik svjetla, a ne tame, predsjednik koji stoji uz svoje saveznike i prijatelje i jasno dati do znanja protivnicima da su dani zbližavanja s diktatorima završeni, rekao je Joe Biden

<p><strong>Joe Biden</strong> službeno je u četvrtak navečer postao demokratski predsjednički kandidat i poručio Amerikancima da se na izborima u studenom biraju dostojanstvo, znanost i demokracija te obećao izvući Ameriku iz tame u koju ju je, kaže, uvukao aktualni predsjednik Donald Trump, objavio je BBC. </p><p>Započeo je svoj govor citatom aktivistice za građanska i ljudska prava Elle Baker: "dajte ljudima svjetlo i oni će pronaći put". </p><p>Upozorio je da je Amerika bila "predugo u tami" pod Trumpovim vodstvom i da se njegov mandat vrtio samo oko njega, umjesto oko Amerikanaca. </p><p>"Ako mi povjerite predsjedništvo, izvući ću najbolje iz vas, a ne najgore. Bit ću saveznik svjetla, a ne tame." Poručio je i da se na ovim izborima biraju i "dostojanstvo, znanost i demokracija" i upozorio da je Amerika u "razdoblju stvarne opasnosti, ali i izvanrednih mogućnosti". </p><p>Obratio se bivšem predsjedniku Baracku Obami za čija je dva mandata obnašao dužnost američkog potpredsjednika. "Bio si izvrstan predsjednik, predsjednik na kojeg se naša djeca mogu ugledati. To nitko neće moći reći za trenutnog okupatora Bijele kuće."</p><p><strong>Plan protiv koronavirusa </strong></p><p>"Nikada nećemo vratiti gospodarstvo na noge i sigurno vratiti djecu u škole dok se ne suočimo s virusom", ponovio je kritike na Trumpov odgovor na pandemiju koronavirusa i poručio da on ima plan za razliku od svog republikanskog rivala.</p><p><strong>Pogledajte video: Trump često nešto bubne pa neće odgovoriti zašto širi lažne vijesti</strong></p><p>Biden je obećao razvijanje brzih testova na koronavirus i proizvodnju zaštitne i medicinske opreme u SAD-u "kako više nikada ne bismo morali biti u milosti Kine ili drugih zemalja da zaštitimo našu zemlju".</p><p>Također je obećao uvesti obvezno nošenje maski u svim saveznim državama. </p><p><strong>Vanjskopolitički ciljevi</strong></p><p>"Bit ću predsjednik koji stoji uz svoje saveznike i prijatelje i jasno dati do znanja protivnicima da su dani zbližavanja s diktatorima završeni", rekao je Biden.</p><p>Dodao je da neće tolerirati uplitanje stranih sila u "najsvetiju demokratsku aktivnost - glasanje", referirajući se na rusku umiješanost u američke predsjedničke izbore 2016. </p><p>Obećao je da će se SAD, ako bude izabran, vratiti obvezama Pariškog klimatskog sporazuma iz kojeg se Trump povukao.</p><p><strong>Jednake plaće za muškarce i žene </strong></p><p>Demokratski kandidat obećao je stvoriti bolji obrazovni sustav koji neće mlade ljude ostavljati u dugovima, nova radna mjesta i izjednačavanje plaća žena i muškaraca. </p><p>Kaže i da "ne želi nikoga kazniti", ali smatra da je vrijeme da najbogatiji ljudi i najveće korporacije više pridonesu SAD-u. </p><p>Zaključio je svoj govor pozivajući birače da "okončaju poglavlje američke tame, ovdje, večeras". </p><p><strong>Video: Trumpu je nedavno preminuo mlađi brat</strong></p><p>Aktualni predsjednik Donald Trump reagirao je na Bidenove kritike na Twitteru. </p><p>"Joe u 47 godina nije napravio nijednu od tih stvari o kojima sada govori. Nikada se neće promijeniti, to su samo riječi", napisao je Trump.</p>