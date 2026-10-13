DONOSIMO IZRAČUN Evo koliko će iznositi trajni dodatak za umirovljenike s 32 godine staža

Premijer Andrej Plenković objavio je u Saboru kako će vrijednost trajnog dodatka iznositi sedam eura po godini staža. Trajni dodatak računa se na način da se broj punih godina staža množi se s navedenim iznosom o kojem svake godine odlučuje Vlada. Umirovljenicima trajni dodatak stiže u prosincu, a u javnosti se on kolokvijalno zove 13. mirovina. Sada kada je poznata vrijednost godine staža, jasno je da će umirovljenicima za prosječni staž od 32 godine trajni dodatak iznositi 224 eura. Umirovljenici s odrađenih 20 godina staža dobit će 140 eura, a oni s 40 godina staža dobit će 280 eura.

Podsjetimo, lani je vrijednost godine staža iznosila šest eura pa je za prosječan staž od 32 godine trajni dodatak iznosio 192 eura. Ove godine to za prosječan staž znači 32 eura više nego lani. Premijer Plenković izvijestio je da je za tu stavku u državnom proračunu osigurano 258 milijuna eura. Umirovljenici ne trebaju podnositi zahtjev ni odlaziti u urede Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. HZMO dodatak isplaćuje automatski, bez posebnog rješenja.

Premijer je u Saboru najavio i kako će pokrenuti ciklus izgradnje 20 novih centara za starije osobe, od kojih ih je 10 dovršeno. Donijet će se Zakon o zaštiti prava osoba starije životne dobi kako bi se poboljšao njihov položaj te osigurala sigurna i mirna starost.

Plenković je istaknuo kako je prosječna mirovina u 10 godina njegova premijerskog mandata porasla za 120 posto - s 358 na 764 eura, odnosno s godišnjim dodatkom na 780 eura. Naglasio je kako je i prosječna najniža mirovina više nego udvostručena - s oko 208 na 502 eura danas. Prosječna starosna mirovina za odrađenih 40 i više godina staža iznosi 1.076 eura, dodao je.

Podsjetio je kako je Vlada promijenila formulu usklađivanja mirovina sa 70:30 na 85:15 u korist povoljnijeg pokazatelja, majkama smo za svako dijete priznali godinu dana dodanog staža za izračun mirovine, a od 1. siječnja 2027. na mirovine se više neće plaćati porez na dohodak. Poručio je kako će Vlada nastaviti činiti iskorake u mirovinskom sustavu kako bi došli do cilja prosječne mirovine u iznosu 800 eura do 2028. godine.