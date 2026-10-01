Plenković: Prosječna mirovina s dodatkom sada iznosi 780 eura

Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je u četvrtak na sjednici Vlade Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u deset godina, od 2016., porasla za gotovo 114 posto, dosegnuvši s godišnjim dodatkom 780 eura, dok je najniža mirovina narasla za čak 141 posto. Plenković je rekao da Vlada kontinuirano radi na unaprjeđenju položaja umirovljenika i starijih osoba te da joj je važan dijalog i savjetovanje s njihovim predstavnicima o svim bitnim pitanjima.

"Mi smo u programu obećali da će sveukupna prosječna mirovina do 2028., dakle otprilike za dvadesetak mjeseci, doći između 750 i 800 eura. Ona je već sada s dodatkom", rekao je Plenković na sjednici Vlade.

Istaknuo je važnost lanjskog Zakona o mirovinskom osiguranju, kojim je uveden trajni godišnji dodatak ovisan o mirovinskom stažu, te naveo da je Vlada najniže mirovine uvijek povećavala za tri posto, a staž za priznavanje naknade po djetetu povećala sa šest na 12 mjeseci. Spomenuo je i povećanje invalidskih mirovina te ukidanje penalizacije prijevremenih starosnih mirovina.

Podsjetio je da je Sabor usvojio Deklaraciju o pravima umirovljenika i osoba starije životne dobi, te da ministar Alen Ružić sa svojim timom priprema Zakon o zaštiti prava osoba starije životne dobi. "Zakon kakvog još nismo imali u okviru našega pravnoga sustava", rekao je Plenković, ocijenivši da bi on trebao zaokružiti politiku Vlade prema umirovljenicima i starijim osobama.

Spomenuo je i izgradnju 20 novih centara za starije osobe diljem Hrvatske, ocijenivši taj projekt vrlo uspješnim.

Rekao je da je dio te politike i dijalog s Maticom umirovljenika Hrvatske, Sindikatom umirovljenika Hrvatske te koalicijskim partnerom Hrvatskom strankom umirovljenika.