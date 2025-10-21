Dopustili vatromet: New Delhi se guši u toksičnom smogu

Kvaliteta zraka u indijskom glavnom gradu New Delhiju srozala se u utorak na opasne razine dosegavši najgore rezultate na svijetu, prema švicarskoj grupi IQAir, što je dijelom posljedica pucanja vatrometa tijekom Diwalija, hinduističkog festivala svjetla
Vrhovni sud Indije prošli je tjedan ublažio zabranu vatrometa u gradu, dopuštajući korištenje takozvanih "zelenih vatrometa" maksimalno tri sata u nedjelju i ponedjeljak
Vrhovni sud Indije prošli je tjedan ublažio zabranu vatrometa u gradu, dopuštajući korištenje takozvanih "zelenih vatrometa" maksimalno tri sata u nedjelju i ponedjeljak
Ljudi su za Reuters posvjedočili da su se vatrometi pucali i izvan predviđenog vremena
Ljudi su za Reuters posvjedočili da su se vatrometi pucali i izvan predviđenog vremena
Emisije tih vatrometa od 30% su do 50% niže od konvencionalnih
Očitanje IQAira za New Delhi doseglo je 442, što indijski glavni grad čini najzagađenijim većim gradom na svijetu
U 8 ujutro po europskom vremenu spalo je na 414, a već drugi sljedeći Lahore u Pakistanu ima 202. Zagreb u isto vrijeme stoji na 62
Koncentracija PM 2.5 u indijskoj prijestolnici bila je više od 59 puta veća od preporučenih godišnjih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije
PM 2.5 odnosi se na čestice promjera 2,5 mikrona ili manje koje se mogu unijeti u pluća, koje donose rizik od smrtonosnih bolesti i srčanih problema
Glavni grad Indije i susjedne četvrti skloni su gustom smogu svake zime jer hladan, težak zrak zadržava građevinsku prašinu, ispušne plinove vozila i dim od poljoprivrednih požara
Mnogi od 20 milijuna stanovnika bore se s respiratornim bolestima
