Obavijesti

Galerija

Komentari 2
ZRAK JE OPASAN

Dopustili vatromet: New Delhi se guši u toksičnom smogu

Kvaliteta zraka u indijskom glavnom gradu New Delhiju srozala se u utorak na opasne razine dosegavši najgore rezultate na svijetu, prema švicarskoj grupi IQAir, što je dijelom posljedica pucanja vatrometa tijekom Diwalija, hinduističkog festivala svjetla
Vehicles move on a road shrouded in smog on the morning of Diwali, in New Delhi
Vrhovni sud Indije prošli je tjedan ublažio zabranu vatrometa u gradu, dopuštajući korištenje takozvanih "zelenih vatrometa" maksimalno tri sata u nedjelju i ponedjeljak | Foto: BHAWIKA CHHABRA/REUTERS
1/16
Vrhovni sud Indije prošli je tjedan ublažio zabranu vatrometa u gradu, dopuštajući korištenje takozvanih "zelenih vatrometa" maksimalno tri sata u nedjelju i ponedjeljak | Foto: BHAWIKA CHHABRA/REUTERS
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025