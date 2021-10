Vratila je osmijeh na lica desetinama obitelji koje su lani, tog strašnog 29. prosinca, ostale bez krova nad glavom. No Austrijanka Doraja Eberle (66) u Hrvatskoj volontira i pomaže već više od dva desetljeća. Nakon rata pomogla je da se Banija izdigne iz pepela.

Po struci socijalna radnica, misiju je započela 1996. gradeći montažne kućice koje su u potresu ostale neoštećene, a do danas ih je na području Petrinje, ali i Banje Luke, izgradila više od 1300 za isto toliko obitelji. Čim je saznala za petrinjski potres, ni trenutka nije dvojila opet priskočiti u pomoć jer pomaganje smatra svojim životnim pozivom. Trenutačno se na Baniji gradi 62. drvena kuća, a do zime, kad će radovi nakratko stati, Doraja i njezini volonteri planiraju ih podignuti više od 70. Sve dosad izgrađene kuće zajedničko su djelo njezine volonterske udruge Bauern helfen Bauern-Salzburg (Poljoprivrednici pomažu poljoprivrednicima), udruge Malteser Hrvatska, Caritasa Sisak, građevinskog tima iz zaklade “Kuća dobrih tonova” i hrvatskog građevinskog tima Joze Ljubičića. Od siječnja je, kaže Doraja, na Baniju dolazila 18 puta.

- Obilazila sam svaku obitelj kojoj smo sagradili kuću, a pomagala sam i pri izgradnji. Ljetos su došli prvi volonteri iz Njemačke i Austrije, pa i obitelj od tri generacije koja nam je pomagala. Impresivno je bilo vidjeti suradnju toliko ljudi različitih nacionalnosti i podrijetla na jednom gradilištu. Bosanskohercegovački tim gradi za Hrvate, a pomažu Nijemci, Austrijanci, čak i Brazilci. Projekt nas je jako sve povezao - kaže Doraja.

Ne opterećuje se što lokalne vlasti nisu napravile ništa za ljude na Baniji.

- Ne mjerimo se time tko više ili manje radi. Pokušavamo pomoći tamo gdje nitko ne pomaže i ne brine - ističe. Potpuno su neovisni i imaju slobodu pomoći svim potrebitim ljudima, bez obzira na etničku pripadnost.

- Kao maloj privatnoj organizaciji lakše nam je pomoći brzo i učinkovito jer smo odgovorni samo svojim donatorima i primateljima pomoći. Nemamo svakodnevne sastanke i ne trebaju nam politički glasovi - objašnjava Doraja. Drvene kuće u pravilu su gotove za četiri do pet dana. Obitelji koje ih dobiju ne skrivaju paletu emocija. Svi su presretni zbog krova nad glavom. Popis onih koji žele ili trebaju kuću je beskrajan, i to izuzetno otežava posao. Kriteriji za dodjelu su strogi pa se obitelji osobno obilaze. Doraju volonterski humanitarni rad ispunjava već godinama. To je, kaže, neprocjenjivo iskustvo koje ništa ne može zamijeniti.

U pamćenje joj se urezala poruka 16-godišnje Austrijanke koja je putem udruge pomagala u volonterskom radu.

- Napisala mi je: ‘Hvala vam što ste mi dopustili da pomognem i da prvi put u životu osjetim da sam nekome potrebna’. U toj rečenici je bilo sadržano sve. Svi želimo osjećati da smo nekome potrebni. Smatram da ljude to iskustvo davanja nikad nije učinilo siromašnijima, nego samo bogatijima - kaže ova izuzetna Austrijanka.

Njezino ime često se može čuti na području Banije. Neki je znaju osobno, neki su upoznali samo njezine volontere, dobre duše koje svojim nesebičnim radom i pomaganjem daju ljudima novu priliku za dostojanstveni život u vlastitoj kući. Ali svi se slažu u jednom - život na Baniji bez Dorajine pomoći bio bi puno teži.

- Presretan sam. Jedva se čekam useliti. Strašno se veselim novom prostoru. A gospođi Doraji se ne mogu dovoljno zahvaliti - ne skidajući široki osmijeh s lica priča nam Mirko Kudlek (58) iz mjesta Donje Mokrice nedaleko od Petrinje. Prosinački potres iselio ga je iz kuće, a potom su mu Dorajini vrijedni volonteri izgradili novu. I to u svega dva dana. Na postojeće temelje, u tridesetak sati rada, slagali su dasku po dasku, zabijali čavao po čavao, napravili prizemlje, pa podigli i kat, sve dok Mirkovo drveno zdanje od 55 kvadrata s balkonom nije bilo gotovo. Nakon njih na scenu su stupili električari, keramičari, vodoinstalateri... Radovi su sad pri kraju. Mirko predano pomaže. Tako će prije završiti, nada se. Uzbuđen je. Presretan. Jedva čeka useljenje. Na kuću je već objesio barjak.

'Država nam nije ništa pomogla'

- To je normalna stvar - smije se.

Njegova nova kuća nalazi se svega nekoliko metara od nekadašnjeg doma, danas hrpe dasaka, cigli, krhotina i ostataka.

- Samo bih htio da netko dođe srušiti staru kuću. Bojim se da mi još nešto ne bi palo i oštetilo novu kuću - dodaje. Za Doraju ima samo riječi hvale.

- Upoznali smo se, ali je bilo teško komunicirati jer gospođa ne zna hrvatski, a ja ne znam njemački ni engleski. Ali i bez riječi zna koliko sam zahvalan i njoj i cijelom njezinu timu - zaključuje Mirko.

Vozeći se Banijom, svako toliko smo iz auta ugledali drvenu kuću na kat s balkonom koju je omogućila Doraja. Pa još jednu, i još jednu. Mjesto za mjestom, selo za selom, dvorište za dvorištem. Donja Bačuga, Gora, Vurat, Donje Mokrice, Srednje Mokrice, Graberje, Luščani, pa i udaljenija Sunja, Hrvatski Čuntić, Dragotinci... Doraja je pomogla ljudima u svim tim mjestima.

- Ona je predivna žena, jednostavna. Nikad nisam upoznala nekog takvog - niže riječi hvale Marijana Kadić (47) iz mjesta Srednje Mokrice. U naručju drži 10-mjesečnog unuka Martina. Zbog njega joj je najviše drago što će se preseliti iz kontejnera. Sad tamo živi sa suprugom, sinom, snahom i Martinom, koji će konačno imati više mjesta.

- Počeo je puzati, a mi se grijemo na struju u kontejneru pa uvijek treba paziti. Malo je unutra, zbijeno. Martin će sad imati puno veću slobodu - govori Marijana i dodaje kako jedva čeka grijati se na peć na drva. Njezina kuća s druge strane ceste ima crvenu naljepnicu. Neuporabljiva je. Zidovi su popucali, crjepovi popadali, cigle se rasule... U novoj kući još završavaju keramičarske radove i kuhinju pa će se useliti. Na spomen državne pomoći Marijana odmahuje rukom.

'Zahvalni smo Doraji i volonterima'

- Briga državu za nas obične ljude. Prije više od mjesec dana rekli su nam da će nam rušiti staru kuću kroz koji dan. Dosad još nismo dobili ni elaborat, a kamoli da je netko došao - kaže nam Marijana. Osim za Doraju, lijepe riječi ima i na spomen volontera. Sve odreda divni ljudi, ističe.

- Stvarno odlični dečki i cure. Jako su marljivi, nisu stali s radom. Muž bi ih nakon nekoliko sati gradnje znao potrpati u auto i odvesti na kupanje na rijeku. Dotad bih ja skuhala ručak pa bismo svi skupa jeli. Da im barem nekako zahvalimo za sve što su napravili za nas - presretna je Marijana.

U Majskim Poljanama, jednom od potresom najpogođenijih područja na Baniji, gdje je nekoliko ljudi i poginulo, naišli smo na pravu radnu akciju - na drvenoj kući, još jednoj čiju je gradnju pokrenula austrijska humanitarka, volonteri su vrijedno, a pokazat će se, i nevjerojatno brzo postavljali crjepove na krov. Tamo će, kad oni završe posao, živjeti Zoranka Cvitić (45) sa suprugom Ilijom (55) i kćeri Valentinom (20). Zoranka, kao prava mama, ne odmara se ni sekunde. Pomaže volonterima i dodaje im crjepove.

- Jedva se čekamo useliti. Ne moram vam ni pričati kako je u kontejneru. Vlaga, grijemo se na struju... Bolje i to nego pod vedrim nebom, ali kući se jako veselimo - kaže Zoranka i dodaje da će u novoj kući prvo ispeći pitu. Volonteri Ivana (24), Slaven (34) i Alfons (29) neumorno slažu crjepove. S lica ne skidaju osmijeh. Gledajući ih gore, odozdo sa zemlje, visina na kojoj grade izgleda zastrašujuće.

- Ivana je šefica - dobacuju dečki. Šesti dan su kod Zoranke. Njezina kuća je treća koju su izgradili. Krov su završili u jednom danu. Članovi su ADRA-e, ponosno ističu, humanitarne organizacije koja okuplja dobrovoljce željne pomoći potrebitima. Rodom iz različitih krajeva Hrvatske, nakon posla koji, kažu, traje sve dok ima dana, ne odlaze doma, nego spavaju u obližnjim crkvenim prostorijama. Slaven je glavni za građevinu, govore nam, tapšajući ga po ramenima. Za Doraju imaju samo najljepše riječi.

Kuće su useljive u samo nekoliko dana

- Nevjerojatna žena, ne znam kako stigne sve što stigne. Divna je, ove kućice su njezina misija, ona širi dobrotu, ljubav i toleranciju, pomaže gdje može, dolazi na teren, obilazi ljude, upoznaje se s njima, s nama volonterima... Svaka joj čast. Da je barem više takvih ljudi - zaključuje Ivana.

Doraja je na ideju gradnje drvenih kuća koje su gotove za svega nekoliko dana došla još ‘91., kad se naša zemlja suočila s ratnim strahotama.

- Pitala sam se što je ljudima u toj situaciji najpotrebnije, a to je bio krov nad glavom, kako bi mogli ostati kod kuće, a ne bježati i otići u izbjeglištvo. Dom vraća dostojanstvo ljudskog bića, pogotovo u ratu u kojemu su mnogi domovi uništeni, pri čemu ih ljudi prethodno nerijetko stvaraju cijeli život. U studenom te godine u jednoj TV emisiji vidjela sam kako je 100 ljudi za 100 sati izgradilo stotinu drvenih kuća. Od sudionika emisije koji je živio blizu mene u Salzburgu naučila sam graditi jednu od ovih drvenih kuća. Najbolja stvar je to što je useljiva u pet dana. Za mene je to bio odgovor na sva ona privremena rješenja, šatore i kontejnere, koji su u to vrijeme bili neophodni, ali nikako održivi. A vidimo da su i danas. Suprug i ja pisali smo stotinama prijatelja tražeći financijsku pomoć, pomoć u drvenoj građi ili radu i svatko od njih je s nečim pridonio. Prvi koji je darovao kuću bio je poljoprivrednik i dao je kuću za drugog poljoprivrednika u selu Slana. Tad smo odlučili da će se i naša udruga tako zvati - otkrila nam je Doraja.

Drvene kuće koje gradi nisu komplicirane, s njima nema birokracije i zavrzlama, isplative su i praktički odmah useljive.