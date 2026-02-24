DORH digao optužnicu protiv monstruma iz Tenje: Ubio ženu, dijelove tijela našli u dvorištu

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv protiv hrvatskog državljanina R.R. (52) zbog kaznenog djela ubojstva supruge.

- Optužnicom se okrivljenika tereti da je tijekom vremena od 2. kolovoza do 2. rujna 2025. u Tenji, uslijed narušenih bračnih odnosa, u nakani da usmrti svoju suprugu koju je prethodno zlostavljao, zadao joj oštrim predmetom više uboda po cijelom tijelu uslijed kojih je preminula. Dijelovi tijela preminule žrtve pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće - navodi DORH.

Predložili su i produljivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zato jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka.

Podsjetimo, 44-godišnja Maja C.R. nestala je iz obiteljske kuće u Tenji 2. kolovoza 2025. Od tada je trajala intenzivna potraga za njom.

Policija je nakon dvotjedne bezuspješne potrage za ženom objavila tu vijest i njezine osobne podatke u nacionalnoj evidenciji nestalih osoba te pozvala građane da se jave ako imaju informacije o njezinu nestanku ili boravištu. Istovremeno, provodili su se izvidi kako bi se utvrdilo je li Maja možda bila žrtva nekog kaznenog djela ili zločina.

Vrlo brzo se otkrilo da je to, nažalost, interventna i krim-policija pristigli su u Ulicu Matije Vlačića u Tenju u kojoj je živio bračni par.

Cijeloga dana trajao je detaljan pretres kuće i dvorišta. Vatrogasci su ispumpali septičku jamu u zapuštenom dvorištu koje je obraslo travom i korovom, a razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta.

Istraga je naglo dobila na intenzitetu nakon što su istražitelji u dvorištu njihove obiteljske kuće pronašli dijelove tijela ubijene. Ubrzo su uhitili R. R. i osumnjičili ga za teško ubojstvo ženske osobe odnosno femicid. Na ispitivanju se branio šutnjom.