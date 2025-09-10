Obavijesti

News

Komentari 0
OTVORILI ISTRAGU ZBOG FEMICIDA

Monstrum iz Tenje ženu je izbo nasmrt, njezine dijelove tijela pronašli su u njihovu dvorištu

Piše Danijela Mikola, Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 1 min
Monstrum iz Tenje ženu je izbo nasmrt, njezine dijelove tijela pronašli su u njihovu dvorištu
Osijek: Privođenje osumnjičenog za ubojstvo supruge u mjestu Tenja | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nestanak M. R. bio je prijavljen početkom kolovoza. R. R. je sve vrijeme glumio zabrinutog supruga koji je traži. A onda je policija u njihovu dvorištu pronašla njezine dijelove tijela

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina R.R. (52). Sumnjiče ga za femicid na štetu supruge M. R., čiji je nestanak bio prijavljen mjesec dana ranije. Riječ je o stravičnom slučaju koji je potresao mještane prigradskog osječakog naselja Tenja.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik tijekom vremena od početka kolovoza do početka rujna 2025. na području Osječko-baranjske županije, uslijed narušenih bračnih odnosa, u nakani da usmrti svoju suprugu, zadao joj više uboda u tijelo oštrim predmetom. Dijelovi tijela preminule žrtve pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće - izvijestilo je ŽDO Osijek.

MONSTRUM IZA REŠETAKA DORH o teškom ubojstvu: Sumnja se da je ženu ubio u kolovozu, ide u istražni zatvor
DORH o teškom ubojstvu: Sumnja se da je ženu ubio u kolovozu, ide u istražni zatvor

Podsjećaju da je protiv okrivljenika sudac istrage Županijskog suda u Osijeku određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela i djela i zato jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Podsjetimo, nestanak ubijene bio je prijavljen policiji 2. kolovoza. Za njom su tragali i članovi obitelji, ali i suprug R. R. (52), koji se na društvenim mrežama pravio zabrinut za nju, pisao komentare kao da ne zna gdje je otišla i slično, ali je policija, unatoč tome, upravo njega stavila u središte istrage i, nakon mjesec dana, odlučila pretražiti kuću u Tenji u kojoj su posljednjih godina živjeli supružnici.

Istraga je naglo dobila na intenzitetu nakon što su istražitelji u dvorištu njihove obiteljske kuće pronašli dijelove tijela ubijene. Ubrzo su uhitili R. R. i osumnjičili ga za teško ubojstvo ženske osobe odnosno femicid. Na ispitivanju se branio šutnjom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poljska: 'Pronašli smo ostatke projektila'; Tusk: 'Ovakve provokacije nećemo tolerirati'
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Poljska: 'Pronašli smo ostatke projektila'; Tusk: 'Ovakve provokacije nećemo tolerirati'

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025