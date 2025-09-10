Monstrum iz Tenje ženu je izbo nasmrt, njezine dijelove tijela pronašli su u njihovu dvorištu

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina R.R. (52). Sumnjiče ga za femicid na štetu supruge M. R., čiji je nestanak bio prijavljen mjesec dana ranije. Riječ je o stravičnom slučaju koji je potresao mještane prigradskog osječakog naselja Tenja.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik tijekom vremena od početka kolovoza do početka rujna 2025. na području Osječko-baranjske županije, uslijed narušenih bračnih odnosa, u nakani da usmrti svoju suprugu, zadao joj više uboda u tijelo oštrim predmetom. Dijelovi tijela preminule žrtve pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće - izvijestilo je ŽDO Osijek.

Podsjećaju da je protiv okrivljenika sudac istrage Županijskog suda u Osijeku određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela i djela i zato jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Podsjetimo, nestanak ubijene bio je prijavljen policiji 2. kolovoza. Za njom su tragali i članovi obitelji, ali i suprug R. R. (52), koji se na društvenim mrežama pravio zabrinut za nju, pisao komentare kao da ne zna gdje je otišla i slično, ali je policija, unatoč tome, upravo njega stavila u središte istrage i, nakon mjesec dana, odlučila pretražiti kuću u Tenji u kojoj su posljednjih godina živjeli supružnici.

Istraga je naglo dobila na intenzitetu nakon što su istražitelji u dvorištu njihove obiteljske kuće pronašli dijelove tijela ubijene. Ubrzo su uhitili R. R. i osumnjičili ga za teško ubojstvo ženske osobe odnosno femicid. Na ispitivanju se branio šutnjom.