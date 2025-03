DORH ispitao partizanku Vjeru s inauguracije, doznajemo da je pričala drugačije nego ranije

Partizanku Vjeru Andrijić (101), koja je bila zvijezda inauguracije predsjednika Zorana Milanovića u petak su ispitalu u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu kako bi im ispričala svoja saznanja o proboju partizana u Široki Brijeg poznatom po slučaju 12 ubijenih franjevaca. Kako neslužbeno doznajemo, Vjera Andrijić je na ispitivanju "ublažila" svoje svjedočanstvo te se ono ponešto razlikuje od izjava koje je dala za Vida TV. U odvjetništvu je s njom obavljen obavijesni razgovor, odnosno nije ispitana ni kao svjedok ni kao osumnjičenik, pisao je Dalmatinski portal.

Ispitivanje Vjere Andrijić, pisali su mediji, inicirao je zamjenik županijske državne odvjetnice u Splitu Nikša Wagner, koji se natjecao za poziciju glavnog državnog odvjetnika. Kako doznajemo, on je obavijestio svoje nadređene o izjavama koje je Vjera Andrijić davala u medijima smatrajući da bi je trebalo ispitati o tome što zna o samom zločinu.

ŽDO Split tim se slučajem bavi već 20 godina, a u sklopu izvida obavili su i ekshumaciju na području općine Zagvozd.

- Povodom medijske pozornosti i više novinarskih upita, iz sadržaja kojih proizlazi da se traži obavijest o postupanju Županijskog državnog odvjetništva u Splitu u odnosu na događaj iz Drugog svjetskog rata na području Širokog Brijega, obavještavamo kako zbog postojanja sumnje na počinjenje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva Županijsko državno odvjetništvo u Splitu od 2005., u suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom i Županijskim sudom u Splitu provodi istražne radnje i izvide. Tijekom istražnih radnji provedene su ekshumacije u Općini Zagvozd i druge potrebne radnje radi utvrđivanja identiteta žrtava te drugi izvidi kako bi se utvrdio identitet počinitelja - objavilo je ŽDO Split nakon što je priča izašla u medije.

Zbog nje se javio i Turudić

Ističu da nastavljaju s provođenjem izvida čiji je sadržaj zakonom propisan kao tajan.

Slučaj je za Novu TV komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

- Sama je dala takvu izjavu koja upućuje na to da bi ona imala saznanja o zločinu koji je počinjen nad velikim brojem fratara u Hercegovini, u Širokom Brijegu 1945., kad su partizani ušli u crkvu. Kako ona sama navodi, zarobljeni su neki popi. Bit će ispitana, za sada i za nju važi presumpcija nevinosti. Mi ćemo vidjeti što ona zna o tome i je li ona i u čemu sudjelovala - rekao je Turudić.

Najavio je i da će je ispitati kao građanina te podsjetio da ratni zločin ne zastarijeva i da nečija dob nije prepreka za kazneni progon.

Vjera Andrijić (101) posljednja je živuća partiznaka koja je prošla bitke na Neretvi i Sutjesci. Bila je bolničarka u partizanskoj dalmatinskoj brigadi, a u središte javnosti dospjela je kao uzvanica na inauguraciji predsjednika. Podsjetimo što je ranije rekla u svojim izjavama za Vidu TV.

- Borba je bila, nismo imali borbu s ničim nego s crkvom i dokle god crkva nije pala, dok popovi nisu prestali iz crkve pucati, Široki Brijeg nije pao, bila je noć. To sam ja svojim očima vidjela. Upali su naši u crkvu, naravski zarobili, to su bili popovi koji su imali mitraljez sa zvonika, zadnje koje je to je bilo sa zvonika. Mi smo zarobili 5-6 popova koliko je bilo, bili su svi hvala Bogu u haljama - rekla je Vjera.