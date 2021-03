Državno odvjetništvo počelo je izvide o okolnostima smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. To je službeno potvrđeno za 24sata, a znači da će državna tijela ipak uključiti i pokušati rasvijetliti što se točno događalo kobne noći 27. veljače na zagrebačkom Vrhovcu gdje je gradonačelnik preminuo od masivnog srčanog udara.

- U tijeku je provođenje izvida, a nakon provedenih izvida, javnost će o utvrđenome biti obaviještena – odgovorila nam je Ksenija Jurin Pajić, zamjenica zagrebačkog općinskog državnog odvjetnika.

Pogledajte video: Brojne nedosljednosti o noći u kojoj je umro

Za ispitivanje okolnosti smrti ne bi bilo pravne osnove da građanin Stjepan Perko nije podnio kaznenu prijavu prije 11 dana. I to nakon što su 24sata otkrila niz kontradiktornosti u svjedočanstvima onih koji su tvrdili da su tu večer bili s pokojnim Bandićem.

Perko je kazneno prijavio Bandićeva suradnika Gzima Redžepija, blisku suradnicu Nataliju Pricu, poduzetnika Sergija Ivanovića i nepoznatog počinitelja.

Što znači provođenje izvida?

Provođenje izvida znači da kaznena prijava nije a priori odbačena, nego Općinsko državno odvjetništvo želi skupiti sve dokaze koje su im na raspolaganju prije nego donesu konačnu odluku.

U svom odgovoru nisu samo specificirali hoće li oni to sami raditi ili su dali nalog policiji da to odradi.

Provođenje izvida uključuje provjeru medicinske dokumentacije, nalaza obdukcije, poziva Hitnoj pomoći i po potrebi svjedočenja onih koji su tu večer bili uz gradonačelnika, ali i medicinskog osoblja koje je pokušalo pomoći gradonačelniku, te drugo potrebno prikupljanje dokaza. Pitali smo ih i jesu li već ispitali neke svjedoke, ali nam na taj dio pitanja nisu odgovorili. Medicinske dokumente i provjere poziva i mogu obaviti samo službena tijela poput Državnog odvjetništva i policije.

Nakon što provedu izvide, na osnovu prikupljenih dokaza će Državni odvjetnik donijeti odluku hoće li biti elemenata i za otvaranje istrage, što bi značilo da postoji više nego osnovana sumnja da se gradonačelniku nije na vrijeme pomoglo. Druga opcije je da tu tezu dokazi ne potvrde, tada se dokonosti smrti neće više ispitivati, ali će barem nezavisno tijelo sve provjeriti i utvrditi činjenice nakon kontradiktornih izjava Bandićevih suradnika.

Novinari 24sata su već ranije u svojoj istrazi nedvojbeno utvrdili tri neistine u priči Bandićevih suradnika o posljednjim trenucima njegova života. Prva neistina je da je preminuo u kući Sergija Ivanovića na zagrebačkom Vrhovcu. Dvoje susjeda i dvoje sugovornika upućenih u događaje su nam pod uvjetom anonimnosti potvrdili da su dvoje kola Hitne pomoći stigla na adresu I. Vidovčica 24. Na njoj je stan od 81,5 kvadrata Maje Čuljak, partnerice Sergija Ivanovića, i nalazi se tri minute vožnje od adrese na kojoj je prema službenoj verziji preminuo gradonačelnik. Koristila ga je Natalija Prica (32), Bandićeva suradnica, s kojom se pojavljivao na svim događajima te s kojom je obilazio i krznarije i zlatarnice.

Druga i treća sporna činjenica se također vežu za tvrdnje Bandićeva suradnika Gzima Redžepija, koji je svjedočio da je bio u trenutku smrti s gradonačelnikom i pokušao ga odmah reanimirati. On je ustvrdio da su odmah zvali Hitnu pomoć i da su prva kola stigla za par minuta. Također je rekao da su na večeri te kobne noći bili samo on, gradonačelnik i spomenuti Sergije Ivanović.

Ravnatelj zagrebačke Hitne pomoći Žarko Rašić službeno nam je potvrdio da su u kobnoj noći zvali njega, a onda je on nazvao dispečerski centar. Neuobičajeno je da se u trenutku kad nekom pozli ne zove 112 ili 194, nego se gubi vrijeme na pozive ravnatelju, koji onda šalje pomoć. Dodatno, prema našim informacijama, ravnatelja Rašića je zvao pročelnik za zdravstvo i Bandićev suradnik dr. Vjekoslav Jeleč, koji se nigdje nije spominjao u prvim verzijama. To otvara pitanje koliko je poziva bilo prije nego što je zaista poslana stručna pomoć da pomogne gradonačelniku koji je doživio srčani udar.

Na kraju, potvrđeno nam je i da u trenutku dolaska medicinskih ekipa sigurno uz Bandića nisu bili samo Ivanović i Redžepi, kako glasi službena verzija. Tamo je bila sigurno još i barem Prica, a u kontekstu članaka Kaznenog zakona to je važno jer je ona doktorica dentalne medicine.

Naime, Kazneni zakon propisuje da će onaj tko ne pruži pomoć osobi u životnoj opasnosti iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugog, biti kažnjen zatvorom do jedne godine. Nadalje, drugi članak navodi da doktor medicine, dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji bez odgađanja ne pruži medicinsku pomoć osobi kojoj je takva pomoć potrebna zbog opasnosti od nastupanja trajne štetne posljedice za njeno zdravlje ili život, bit će kažnjen zatvorom do tri godine.

- Uz niz kontradiktornih, konfuznih, nedosljednih i šarolikih izjava osoba koje su informirale javnost o posljednjim trenucima gradonačelnikova života,očekujem hitnu reakciju DORH-a i policije. Jer upravo u ovakvim situacijama nastupa pravna država, bez obzira na to radi li se o gradonačelniku ili nekom drugom građaninu. Nakon eklektičnih nastupa pojedinih aktera i svega što svakodnevno izlazi u javnost, ne može se razabrati kad i gdje je pokojni gradonačelnik umro te je li mu pružena neodgodiva pomoć. To su pitanja koja DORH i policija trebaju rasvijetliti i utvrditi postoji li sumnja na počinjenje kaznenog djela nepružanja pomoći ili kaznenog djela nepružanja medicinske pomoći u hitnim slučajevima – rekao je prije dva tjedna za 24sata zagrebački odvjetnik Mario Medak, koji se bavi kaznenim pravom citirajući članak 123. i članak 183. Kaznenog zakona.

Iako je bilo i različitih pravnih tumačenja i da uopće ne treba ispitivati okolnosti nakon smrti, Državno odvjetništvo je sada potvrdilo da će učiniti.